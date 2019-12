Das Landestheater zählt für die New York Times zu den besten Europas.

Was Salzburg, Berlin, London, Paris und St. Pölten gemeinsam haben? Hervorragende Theater, deren Produktionen von der New York Times als die Besten des Jahres präsentiert wurden. Elfriede Jelineks „Am Königsweg“unter der Regie von Nikolaus Habjan, erstaufgeführt am Landestheater St. Pölten im März 2019, zählt im amerikanischen Medium zu den vier besten deutschsprachigen Produktionen 2019.

„Der brillante Puppenspieler Nikolaus Habjan inszenierte Elfriede Jelineks unterhaltsames, surreales und teuflisches Stück, das von der Wahl Donald Trumps inspiriert wurde. Er schuf eine verwirrende und beunruhigende Welt auf der Bühne“, schreibt der Kritiker und zieht Parallelen zu den USA: „Der König in diesem Reich ist ein vulgärer Showman, dessen schlechter Geschmack die geringste seiner Untaten ist.“

„Es ist eine besondere Auszeichnung, mit renommierten Häusern in Europa genannt zu werden.“ Marie Rötzer, künstlerische Leiterin des Landestheaters

Unter den englischsprachigen Theatern reüssieren drei Londoner Spielstätten und das Cantiere Internazionale d’Arte im italienischen Montepulciano. Drei Pariser Theater und die Aufführung der niederländischen Gruppe „Club Club Gewalt 5.0 Punk“ gefallen dem französischen Kritiker.

Mit St. Pölten im deutschsprachigen Raum zu New-York-Times-Ehren kamen „Liliom“ bei den Salzburger Festspielen, die Aufführung „Baal“ des Berliner Ensembles und „Amphytrion“ in der Schaubühne Berlin.

Marie Rötzer, künstlerische Leiterin des Landestheaters St. Pölten, freut sich, dass „Am Königsweg“ nicht nur vom Publikum und der heimischen Presse euphorisch aufgenommen wurde, sondern auch international Beachtung gefunden hat.

„Natürlich ist es eine zusätzliche Auszeichnung, in diesem Kontext mit anderen renommierten Häusern in Europa genannt zu werden“, betont die Intendantin, die das Lob an ihr gesamtes Team und alle Mitarbeiter, die zum Erfolg der Produktion beigetragen haben, weitergibt.