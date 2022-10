Projektmarathon für Stössings Sportplatz-Tribüne

Beim Projektmarathon der Landjugend werkten in ganz NÖ wieder junge Menschen, um in 42,195 Stunden ein vorgegebenes Projekt umzusetzen. In Stössing entstand in dieser Zeit am Sportplatz nicht nur eine neue Tribüne, sondern auch Unterstände für die Mannschaften und eine neue Anzeigetafel.

„Als Zusatzaufgabe haben wir Obstbäume gepflanzt und mit dem ,Gelben Band‘ versehen. Sie dürfen nun von jedem geerntet werden“, so das Leitungsduo Jana Zawrel und Stefan Rauchecker, die sich beim Hobby-Sport-Club Stössing und bei der Gemeinde für die Unterstützung bedankten.

Bürgermeister Rupert Hobl wies auf die Bedeutung des Projekts hin. „Wir haben beim Frankreich-Spiel unserer Nationalmannschaft gesehen, dass wir dringend talentierten Nachwuchs brauchen. Mit dieser Anlage haben wir den erfolgreichen Anstoß dafür gemacht“, so Hobl.

