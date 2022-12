UBV Region St. Pölten: „Suchen Bauern, die mitarbeiten“

Seit 2020 ist der Unabhängige Bauernverband (UBV) in der Landwirtschaftskammer vertreten. Der Schwerpunkt der Gruppierung liegt im Mostviertel. Für die Region St. Pölten zuständig ist Josef Handl, der auf der Suche nach einen Team in St. Pölten ist: „Wir suchen Bauern, die unzufrieden sind und sich in die Debatte einbringen und mitarbeiten wollen.“ Dabei betont er, dass der UBV nicht gegen den Bauernbund sei, sondern für die Bauern.

Der UBV stehe dafür, dass Landwirtschaft neu gedacht werden muss. Schon vor der Ukraine-Krise und Corona habe es neue Ansätze gebraucht. Das zeigt sich laut Handl auch im Rückgang der Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebe. War en es 1990 noch 4.713, ging die Zahl in 30 Jahren auf 2.977 zurück. „Jeder Betrieb, der zusperrt, ist ein schwerer Verlust, wenn es um die Versorgungssicherheit geht“, betont Handl.

Große Probleme haben die Landwirte aufgrund der Teuerung. „Kosten für Strom und Diesel sind um ein Vielfaches gestiegen. Die Energiewende funktioniert nicht so schnell“, so der Landwirt. Zwar könne man Diesel sparen, wenn man das Grünland nur vier Mal mäht. Dann müsse man aber Futter zukaufen: „Rinder wollen das saftige Gras und nicht das überstandige.“ Der Gaspreis schlage sich auf den Handelsdünger nieder. Die Kosten stiegen von 220 Euro auf über 1.050 Euro pro Tonne.

Handl fordert außerdem die Kennzeichnung der Produkte. In Österreich setze man mehr auf Tierwohl, die Umstellung kostet viel Geld. „Durch fehlende Kennzeichnung werden wir mit Produkten aus dem Ausland überschwemmt“, ist Handl überzeugt.

