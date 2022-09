Feuerwehr Wagram: Vom Pferdekarren bis zum modernen HLF

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Irgendetwas muss man doch tun gegen die wütenden Großbrände, dachten sich einige Männer Anfang des 20. Jahrhunderts. 1902 hatten sie dann die Lösung: Sie gründeten die Freiwillige Feuerwehr Wagram. In den vergangenen 120 Jahren hat sich viel verändert, gleichgeblieben sind aber die Kameradschaft und der Einsatzwille.

Auf ihre bewegte Geschichte blickten die Mitglieder bei ihrer Jubiläumsfeier zurück. Von den Anfängen mit Pferdekarren und Alarmierung durch einen Kameraden, der das Horn bläst, über die vielen einschneidenden Erlebnisse wie Großbrände im Dom, bei Leiner, in der Glanzstoff oder zwei Glasexplosionen machte die Feuerwehr ihre Höhen und Tiefen durch. In den beiden Weltkriegen mussten fast alle Mitglieder an die Front. Was 1944 zumindest den Vorteil hatte, dass zehn Feuerwehrfrauen vereidigt wurden.

Vor allem technisch waren die Wagramer ständig auf der Höhe der Zeit: „Wir haben immer alles als Erste gehabt“, erinnert sich Alt-Kommandant Hans Brandstetter.

Vor allem erinnert er sich aber an den gleichbleibend guten Ruf der Wehr: „Die Feuerwehr Wagram war überall im Bezirk präsent. Wenn wir zu einem Brand dazugestoßen sind, hat der Kommandant gesagt, jetzt sind die Wagramer da, jetzt schaffen wir das.“ Ihr Engagement hat auch bei der Errichtung des neuen Feuerwehrhauses geholfen.

Ihr Interesse und ihr Wissen geben die Kameradinnen und Kameraden an den Nachwuchs weiter. „Bei uns kommen zum Glück genug nach“, freut sich Kommandant Peter Strobl. Die Feuerwehrjugend feiert heuer ebenfalls Jubiläum: Vor 50 Jahren wurde sie ins Leben gerufen.

Ihre bewegte Geschichte haben die Wagramer in einem Video festgehalten:

