Konzerte, Führungen und ein Escape Room in St. Pölten

Fast war der Raum im Museum am Dom schon zu klein für die vielen Menschen, die von Restaurator Felix Renner, der bei der Denkmalpflege der Diözese St. Pölten arbeitet, Einblicke in die Gemälderestaurierung bekommen wollten. Während der Langen Nacht der Kirchen gab er nämlich einen Workshop zu diesem Thema. An einem Original-Gemälde aus dem 18. Jahrhundert demonstrierte er, wie man ein Gemälde reinigt.

Auch in St. Pöltens altkatholischer Kirche gab es so einige spannende Infos. Helga Bock gab Einblicke in die Geschichte der ehemaligen Bürgerspitalskirche in der Wiener Straße. So erzählte sie beispielsweise, dass dort die älteste Original-Orgel in der Landeshauptstadt steht. Das Instrument ist aus dem Jahr 1860.

Helga Bock, Religionsschüler Sebastian, Pfarrer Richard Gödl und Organistin Maria Zeller-Dollfuß neben der Orgel aus dem Jahr 1860. Foto: Schrefl

In der Pfarrkirche St. Viehofen wurde gemeinsam gesungen. Außerdem gab es Einblicke in die 40 Jahre, in denen Pfarrer Willibald Fleischl die Kirche als Seelsorger prägte. Mit einem Lobpreis mit der Bistro Band startete die Evangelische Gemeinde in die Lange Nacht. Auch einen Prayer-Room mit mehreren Stationen gab es.

Ein Highlicht an dem Abend war sicher der Escape Room von Sankt., der Jugendkirche der Diözese St. Pölten. In der Heitzlergasse 4 durften Gruppen Rätsel lösen und Hinweise finden, um sich aus einem Zimmer zu befreien. Der Escaperoom dreht sich, wie Magdalena Ganster von Sankt. berichtet, um das Thema Energie. Im Mittelgrund stehen Achtsamkeit und die eigenen Resourcen. Verpackt ist dies in ein Szenario, in dem die Spielerinnen und Spieler St. Pölten vor einem Blackout bewahren, und auf diesem Weg Teamwork beweisen müssen.

Wer es am Freitag nicht zum Sankt.-Escape Room geschafft hat, kann sich aber immer noch der Herausforderung stellen. Für weitere Termine kann man sich hier anmelden: sankt.online/sankt-escape-black-out

Dem Escape Room stellten sich Samuel Braunbauer, Alex Mihai Popaka, Nicolas Zimber, Dominik Nudel und Razvan Gheorge Undur. Foto: Schrefl

In der Kapistrankirche gab Pfarrer Franz Schabasser Einblicke in deren Geschichte. Der Höhepunkt des Programms in der Josefskirche war die Aufführung der Hagenmesse mit dem Traismaurer Gospelchor. In der Institutskirche des Mary Ward Schulzentrums berichtete der Ritterorden vom Heiligen Grab von Jerusalem von ihrer gemeinnützigen Arbeit. Außerdem gab es auch hier Führungen und die Möglichkeit zur Stärkung mit einer Klostersuppe. Sabine Nanister und Bettina Geppner schenkten diese aus und sammelten so Spenden für Ursus@Help.