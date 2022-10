Lange Nacht der Museen lockt Besucher

Die St. Pöltner Innenstadt war am Samstag sehr gut besucht, denn neben dem Beislfest lockte auch die Lange Nacht der Museen viele Besucher in die Stadt. Dabei hatten sich die Museen einige spezielle Programmpunkte für die Gäste ausgedacht.

Im Museum am Dom gab es beispielsweise eine Gesangsvorführung samt Orgelspiel, gestaltet von Anton Gansberger und Ulrike Wedenig, während im Haus der Natur Experten für Tierschutz Rede und Antwort standen. Neben dem Museum am Dom und dem Landesmuseum machten auch das Stadtmuseum und das Museum zur Geschichte der Arbeiterbewegung bei der Aktion mit. So konnten die Besucher mit nur einem Ticket alle Museen besuchen.

Die Betreiber waren dabei mit den Besucherzahlen sehr zufrieden. „Bis jetzt läuft alles eigentlich sehr gut, von den Zahlen her sind wir eigentlich wieder bei dem Niveau wie vor der Pandemie. Einen echten Einbruch der Besucherzahlen merken wir zum Glück nicht“, erklärt Richard Strobl vom Stadtmuseum.

Für einige Besucher war dabei die Kombination aus Museumsbesuch und Beislfest gerade richtig um den Abend über volles Programm zu haben.

