Lange Nacht der Wirtschaft in St. Pölten

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) veranstaltete wieder die „Lange Nacht der Wirtschaft“. Zahlreiche Wirtschaftstreibende und Funktionäre folgten der Einladung nutzten den Abend zum Netzwerken. Bezirksstellenobmann Mario Burger betonte: „Wir sind ein attraktiver Standort mit stabilen Rahmenbedingungen. Damit das auch so bleibt, sorgen wir auf lokaler Ebene mit dem direkten Draht zu den Behörden und Anlaufstellen vor Ort für die Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und den Sozialpartnern. Das hat sich insbesondere in der letzten Zeit als unabdingbar erwiesen.“ Besonders hebt Burger den persönlichen Kontakt für den wirtschaftlichen Erfolg hervor. Oft seien Sachverhalte komplex. "Man denke nur an Covid und unterbrochene Lieferketten – da ist es einfach gut, persönliche Ansprechpartner vor Ort zu haben", ist Burger überzeugt.

