Kirchen stehen offen für Entdeckungen, Musik, Gebete und Stärkung

„Eine Nacht, in der es viel zu erleben gibt“, verspricht die Lange Nacht der Kirchen am Freitag, 2. Juni. In St. Pölten und Umgebung beteiligen sich zahlreiche Pfarren und Institutionen mit einem breit gefächerten Programm in den Kirchen. Hoch im Kurs steht heuer die Verschmelzungen von alt und neu, barock und modern sowie neuen und geschichtsträchtigen Orten. „Dieses besondere Event bietet die Möglichkeit, unsere Kirchen in der Nacht auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben und kennenzulernen. In Zeiten, in denen die Hektik des Alltags uns oft den Blick für das Wesentliche verstellen kann, möchten wir einladen, innezuhalten und Ruhe und Besinnlichkeit in unseren Kirchen zu finden“, sagt Diözesanbischof Alois Schwarz.

In St. Pölten wird es etwa Aktivitäten im Museum am Dom und ein Konzert in der Domkirche, eine Reise nach Jerusalem mit dem Ritterorden von Hl. Grab in der Institutskirche der Mary-Ward-Schulen oder eine „Nach(t)speis" und anschließend einen Nachtgottesdienst beim Lagerfeuer. Im „Sankt.“ in der Heitzlergasse kann man (nach Voranmeldung unter sankt.online) versuchen, aus dem Escape Room zu entkommen. Ein Gospelchor tritt in der Pfarrkirche St. Josef auf, in Viehofen werden etwa Erinnerungen aus 40 Jahren mit Seelsorger Willibald Fleischl geteilt.

Entdecken kann man an diesem Abend auch die Bürgerspitalkirche der Altkatholischen Gemeinde. In der Evangelischen Kirche an der Promenade steht ein Prayer Room bereit.

In der Wilhelmsburger Pfarrkirche erklingt Vokalmusik mit Kirchenchor und Ensemble 3150, für Stärkung sorgen die Pfadfinder. In Böheimkirchen können die Turm-Glocken besichtigt werden. In Gerersdorf treffen in der Kirche Chor und Blasmusik aufeinander, in Markersdorf wird biblisch gekocht. In Michelbach gibt es Entdeckertouren und in Pyhra wird wieder Wein verkostet und Orgel trifft auf Italo-Pop.

Insgesamt zehn Programmpunkte gibt es bei der Langen Nacht der Kirchen in der Pfarre Ober-Grafendorf. Beginn ist um 16.30 Uhr mit dem Luftballonstart. Um 16.45 Uhr folgt die Kirchenrallye für Kinder, wo es mit Kerstin und Roman Kadanka die Pfarrkirche zu entdecken gibt. Um 17.30 Uhr spielt das Klavierensemble der Musikschule Ober-Grafendorf unter der Leitung von Martin Wöber und Elisabeth Zeh auf.

Interessante Einblicke gibt Franz Stiefsohn bei der Kirchturmführung um 18 Uhr. Der „Mut-Mach-Chor“ unter der Leitung von Zofia Tothova und Martin Wöber soll zum Mitsingen animieren. Beginn des Programmpunktes ist um 18.30 Uhr. Darauf folgt der Jahresrückblick der Katholischen Jugend.

Unter der Leitung von Maria Gansberger findet um 19.30 Uhr ein Orgelkonzert statt. Zur „Primetime“ um 20.15 Uhr präsentiert das Herzogenburger Gemeinschaftsprojekt „Garten der Generationen“ mit Cello, Harfe und Klavier sein außergewöhnliches Projekt „AugenLieder“. Um 21 Uhr erfüllen drei Oboen unter der Leitung von Astrid Stiefsohn den Kirchenraum mit musikalisch-barocker Pracht.

Den Abschluss bildet „Blech von oben“ ab 21.45 Uhr. Die Ober-Grafendorfer Anlassbläser unter der Leitung von Anna Thallauer bringen mit Trompeten, Posaunen und Tuba himmlischen Klang zur Erde. Besinnliche Gedanken des Katholischen Bildungswerkes Ober-Grafendorf umrahmen den Abschluss.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.