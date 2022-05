St. Pöltner Schulen 2022: „Matura endlich unaufgeregt“

Werbung

Die Ergebnisse der schriftlichen Matura trudeln ein und schon geistern durch die Medien Berichte, wie schlecht sie ausgefallen sei. Das kann keine einzige Schule in St. Pölten berichten.

Die Ergebnisse sind gut, im Mary-Ward-Privatgymnasium waren sogar alle Prüflinge im „Angstfach“ Mathematik positiv.

„Die Einrechnung der Jahresnote ist eine gute Chance für die Schüler.“ BASOP/BAfEP-Direktor Rainer Kalteis

Von wenigen negativen Noten kann auch HTL-Direktor Martin Pfeffel berichten: „Aber bei unserer Größe mit 200 Maturanten werden wir wohl nie die weiße Fahne hissen.“

Die wenigen negativen Leistungen könnten immer noch ausgeglichen werden, betont Pfeffel außerdem. Einerseits mit den Kompensationsprüfungen und andererseits besteht die Möglichkeit, die Jahresnote in die Maturanote miteinzurechnen.

„Die Einrechnung der Jahresnote ist eine gute Chance für die Schüler“, meint auch BASOP/BAfEP-Direktor Rainer Kalteis.

Kaum einen Einfluss auf die Endnote sieht HTS-Direktor Michael Hörhan: „Klar ist, dass es den Schülern etwas Stress nimmt und sie beruhigt. Von da her befürworte ich es. Doch ein Rettungsanker für schlechte Schüler ist sie offenbar nicht und die guten Schüler sind darauf gar nicht angewiesen.“

Wunsch nach Pufferstunden und externen Vorsitzenden

Die Direktorin des Gymnasiums Josefstraße Silvia Klimek fasst zusammen, was alle ihre Kolleginnen und Kollegen beschreiben: „Es ist sehr, sehr gut gelaufen.“ Allerdings nicht, weil die Matura so einfach gewesen wäre, meint Gabriele Schletz vom BORGL/BHASL/LAIS. Es wäre unfair, sie dann nächstes Jahr doppelt so schwer zu machen.

Sowohl von Bund als auch von der EU gab es Förderungen für Zusatzstunden. Schletz: „Die haben wirklich geholfen. Hoffentlich gibt es so ein Puffer-Kontingent jetzt immer.“

Denn durch Lehrkräfte in Quarantäne oder sonstige Ausfälle habe nicht der ganze Stoff in Regelzeit durchgenommen werden können. Außerdem sei gerade Sprachunterricht online extrem herausfordernd, meint die BORGL-Direktorin.

Was alle Schulleitungen betonen: wie normal die Matura heuer läuft. „Es ist endlich wieder unaufgeregt“, sagt Schletz.

Auch die mündliche Matura ist heuer nach zwei Jahren wieder verpflichtend. „Am Anfang waren die Schüler skeptisch, viele haben es auch noch nicht geglaubt, dass sie wirklich müssen, aber mittlerweile sind sie optimistisch“, beschreibt HAK-Direktor Thomas Huber die anfänglichen Diskussionen um die mündliche Matura.

Besonders sei sie für die Schüler ohnehin immer, meint HTS-Direktor Michael Hörhan, Covid hin oder her: „Und für uns Lehrer macht es kaum einen Unterschied, es gibt ja nur geringfügige Unterschiede zu den Jahren davor.“

„Werden das sicher super schaffen“

Zu den vergangenen zwei Jahrgängen meint BASOP/BAfEP-Direktor Kalteis: „Ich glaube, die sind doch enttäuscht. Die Jahre 2020 und 2021 sind als Corona-Maturen gebrandmarkt.“

HTL-Direktor Martin Pfeffel hat allerdings ein Anliegen: „Durch Covid hat es sich eingebürgert, keine externen Vorsitzenden mehr zu haben. Da sind wir uns durch alle Schulformen einig, das ist schade.“ Denn das sei eine besondere Form der Wertschätzung.

Der mündlichen Matura blicken sowohl Lehrkräfte als auch Prüflinge positiv entgegen: „Die Jugendlichen sitzen daheim und bereiten sich fleißig vor“, berichtet BORG-Direktorin Gertrud Aumayr. „Es ist eine freudige Anspannung da“, erzählt Klimek, wie es den Prüflingen im Gym geht. Und SZE-Direktorin Sabine Geissberger ist überzeugt: „Die Schülerinnen und Schüler werden das sicher super schaffen.“

