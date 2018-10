Nicht für alle brachte die Errichtung der Güterzugsumfahrung vor rund einem Jahr eine Verbesserung der Lebensqualität. Vor allem in den Stadtteilen Stattersdorf, Wagram und Spratzern häufen sich die Beschwerden, dass die Lärmbelastung deutlich zugenommen habe. „Wir haben in letzter Zeit vermehrt Ostwind. Vielleicht liegt darin der Grund für die Zunahme der Beschwerden“, so Bürgermeister Matthias Stadler.

Lärmmessung soll neue Erkenntnisse bringen

Die Anrainer hoffen nun auf das Ergebnis der Lärmmessung, die derzeit die ÖBB durchführen lassen. Noch im Herbst werden die Ergebnisse erwartet. ÖBB-Sprecher Christopher Seif betont, dass der Schutz der Bevölkerung vor Schienenverkehrslärm zu den strengen Hochleistungsstandards beim Ausbau von Schieneninfrastruktur zähle. „In der Umweltverträglichkeitsprüfung wurden sehr strenge Grenzwerte festgeschrieben“, so Seif. Diese liegen zwischen 60 und 65 Dezibel am Tag und bei maximal 55 Dezibel in der Nacht. Damit die Werte eingehalten werden, wurden laut Seif beidseitig der GZU hochabsorbierende Lärmschutzwände eingesetzt. „Sie erzielen den bestmöglichen Lärmschutzeffekt“, ist der ÖBB-Sprecher überzeugt.

Die aktuelle Lärmmessung sei keine Folge der Beschwerden, wie Seif betont: „Sie sind nach Inbetriebnahme zur Verifizierung der ausgeführten Lärmschutzmaßnahmen und Einhaltung der Grenzwerte vorgeschrieben.“ Der im Herbst erwartete Endbericht des beauftragten Ziviltechnikbüros werde Basis für eine detaillierte Stellungnahme sein. „Wir werden dann sehen, ob Handlungsbedarf besteht“, so Stadler.