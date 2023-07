250.000 Euro für die Jugend

Das Jugendprojekt JEP der LEADER-Region Elsbeere Wienerwald ist erfolgreich abgeschlossen worden. Zahlreiche Ideen wurden in mehr als 20 Workshops in der Region gesammelt. Bei der Online-Befragung im Dezember konnten zusätzlich die Anliegen und Sorgen von 1.500 Jugendlichen dokumentiert werden. Die Region reagiert nun auf die innovativen Ideen mit dem Ausruf eines gezielten Jugend-Fördercalls.

Die Ende Juni erneut anerkannte Region Elsbeere Wienerwald verfügt über 2,3 Millionen Euro an Fördergeldern bis 2027. In einer ersten Runde sind ab sofort 250.000 Euro für Jugendprojekte reserviert. Der Förderaufruf läuft bis 8. September, der Projektstart ist ab Oktober möglich. „Die Förderung soll die Lebensqualität von Jugendlichen in der Region verbessern und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördern“, so Geschäftsführerin Christina Gassner. Vereine und Gemeinden, aber auch Unternehmen und Privatpersonen sollen bei der Umsetzung von Projekten unterstützt werden.

Interessierte können ihre Projektideen per E-Mail an office@elsbeere-wienerwald.at übermitteln.