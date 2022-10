Jugend soll in der Wienerwald-Region bleiben

JEP heißt in der Jugendsprache „Ja, ich bin dabei“. Gleichzeitig stehen die Buchstaben für das „Jugend-Elsbeere-Wienerwald-Projekt“. Hintergrund ist die Abwanderung von jungen Menschen aus der Region.

Leaderregion Start für Jugendprojekt „Ich bin dabei“ in der Region Wienerwald

Die Gemeinden sind gefordert, ein attraktives Umfeld für junge Erwachsene zu schaffen. Mit den Jugendlichen der Gemeinden wird bis Juni 2023 Kontakt aufgenommen, deren Bedarf erhoben und Sozialraumanalysen erstellt.

Begleitet wird das Projekt vom Jugendinstitut SIR (Social Identity Research), das langjährige Erfahrung im Bereich Jugendforschung hat und den Prozess leitet. Im Sommer 2023 sollen Jugendprojekte finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung erhalten.

Workshops in Michelbach und Böheimkirchen

In einem ersten Schritt wird für jede Gemeinde ein Workshop abgehalten, zu dem die Jugendverantwortlichen eingeladen sind. Im Dezember bekommen alle Jugendlichen einen auf die Gemeinde abgestimmten Fragebogen.

Im Frühjahr folgen Workshops vor Ort. Der Kick-off-Workshop für Böheimkirchen findet am Donnerstag, 20. Oktober, um 18.30 Uhr im Rathaus statt. Der Workshop für die Gemeinden Michelbach, Kasten und Stössing ist am Samstag, 22. Oktober, um 14 Uhr in der Michelbachhalle.

