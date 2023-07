Region Elsbeere Wienerwald offiziell anerkannt

Erneut anerkannt ist die LEADER-Region Elsbeere Wienerwald. Bei der Auftaktveranstaltung in Wien überreichte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig die Urkunde an Obfrau Karin Winter, Stellvertreter Hermann Rothbauer und Geschäftsführerin Christina Gassner. „Die regionale Zusammenarbeit ist uns in der Region sehr wichtig. Wir sind stolz auf diese Anerkennung und wollen den großen regionalen Mehrwert weiter ausbauen“, freut sich Michelbachs Bürgermeister Rothbauer und blickt positiv in die neue Förderperiode.

Bis 2027 verwalten die 13 Gemeinden der Region ein Budget in der Höhe von 2,28 Millionen Euro. 62 Prozent der Gelder stammen aus EU-Mitteln, der Rest kommt von Bund und Land. Damit soll der ländliche Raum gestärkt werden. „Grundlage jeder Region ist eine mit der Bevölkerung entwickelte lokale Entwicklungsstrategie. Sie beschreibt, woran in der Region gearbeitet wird, welche Projekte gefördert werden und wie die Förderung abläuft“, so Geschäftsführerin Christina Gassner.

Verteilt wird das Budget mit Hilfe eines regionalen Projektauswahlgremiums. Gesucht werden innovative und kooperative Projekte, die einen Nutzen für die Region bringen. Mit Juli startet die Umsetzungsphase mit einem Förderaufruf speziell für Jugendprojekte.