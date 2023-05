St. Pöltner Nahversorger: „Wenn Greißler sterben, sterben die Dörfer“

In manchen Gebieten wachsen die Supermarkt-Filialen wie Schwammerl aus dem Boden, in anderen gibt es richtige Versorgungswüsten. Doch einige kleine Nahversorger halten dem Trend der Zeit entgegen. An ihnen nagen dafür die Teuerungen, Energiekosten und der Personalmangel. Einige Beispiele, wie Nahversorger aus der Region damit umgehen:

Seit Dezember 2018 versorgt „Greißlerin“ Sonja Eibenberger die Stössinger in ihrem Geschäft mit Produkten des täglichen Bedarfs. Die Teuerung versucht sie möglichst nicht an ihre Kunden weiterzugeben. „Es ist ein Gerücht, dass der Nahversorger automatisch teurer sein muss als der Supermarkt. Vieles kostet bei mir gleich viel, auch wenn die Einkaufspreise aufgrund der geringeren Abnahmemenge höher sind. Die Mehrkosten schlucken wir als Service an der Kundschaft“, so Eibenberger.

Die starke Bindung des Geschäftes in der Bevölkerung zeigt der sehr hohe Anteil an Stammkunden. „Die meisten kommen regelmäßig, und wir machen uns Sorgen, wenn mal jemand ausbleibt. Einiges bringt auch die angeschlossene Kaffeestube, die zu einem beliebten Treffpunkt in der Gemeinde geworden ist“, so die Greißlerin, die dringend personelle Unterstützung für den Samstag-Vormittag sucht. „Wir machen sicher weiter, denn wenn die Greißler sterben, dann sterben auch die Dörfer.“

Nahversorger Bernhard Fischelmayer in Kasten betreibt sein Nah&Frisch-Geschäft seit Oktober 2021. Er bemerkt ein verändertes Einkaufsverhalten seiner Kunden. „Wir beobachten etwa eine Zunahme beim Absatz von Brot, aber einen Rückgang beim teureren Gebäck. Auch die Aktionen im Flugblatt werden häufiger genutzt als früher. Zurückgegangen sind auch die großen Wocheneinkäufe“, so Fischelmayer, der die Teuerung scharf kritisiert. „Die steigenden Preise sind für mich nicht allein mit den höheren Energiekosten erklärbar. Die Bauern verdienen bei weitem nicht das, was die Teuerung ausmacht. Die Konsumenten werden über den Tisch gezogen“, so der Nahversorger.

Nur wenig Spielraum gibt es beim Personal. Erst vor kurzem musste Fischelmayer die Zeiten mit Bedienung an der Frischetheke reduzieren. Am Service für die Kunden will er hingegen nicht sparen. „Gerade ältere Menschen schätzen es, wenn ihnen jemand beim Verstauen des Einkaufes im Auto hilft oder der Einkauf nach Hause geliefert wird.“

ADEG-Marosi in Gefahr

Der ADEG-Markt von Erna Marosi in Gerersdorf ist seit mittlerweile 12 Jahren nicht nur ein wertvoller Nahversorger, sondern auch ein gesellschaftlicher Treffpunkt. Nun ist diese Versorgung vor Ort ernsthaft in Gefahr. Trotz Förderung der Gemeinde reiche es insgesamt nicht aus, um den Markt wirtschaftlich betreiben zu können, weiß Bürgermeister Herbert Wandl. Ob beim Strom, bei den Personalkosten oder beim Wareneinkauf – überall musste Erna Marosi Preiserhöhungen hinnehmen. Gleichzeitig musste sie zusehen, wie die Umsätze immer weiter zurückgegangen sind. „Das letzte halbe Jahr war außer negativ nur mehr negativ“, so die Kauffrau zu ihrer Lage. Es gehe sich hinten und vorne einfach nicht mehr aus. „Wenn ein Kunde stirbt, merkt man das stärker, als wenn fünf neue Leute zuziehen“, erklärt der Bürgermeister. „Die Situation hat sich zuletzt zwar ein bisschen verbessert, aber nicht verändert“, sagt Erna Marosi. Während der Pandemie sei es kurz besser gewesen. Da habe man die Nahversorgung noch zu schätzen gewusst. Doch die Umsätze seien schon nach ein paar Monaten wieder eingebrochen. Im kommenden September werden die Zahlen nochmals eingehend geprüft, danach soll gemeinsam mit der Gemeinde eine Entscheidung über die Zukunft von ADEG-Marosi in Gerersdorf fallen.

In Wilhelmsburg gibt es seit März 2020 in der Oberen Hauptstraße frisches Obst und Gemüse im „Wilhelms Markt“. Die Lieferungen sind aus der Region, aber auch aus Italien, der Türkei, sonntags frisches Fladenbrot aus Wien sowie Gewürze-Allerlei, Süßes & Saures und vieles mehr. Dicle und Seyid Genc sind die Betreiber, wobei der Mann betont: „Meine Frau ist die Chefin!“ Beide sagen: „Unser Ziel ist, die Greißlerkultur zu erhalten. In Wilhelmsburg wurden die Greißler jahrzehntelang von den Großmärkten ruiniert. Wir wollen der Bevölkerung, im Besonderen den älteren Menschen, helfen, ohne Stress einzukaufen“. Und Seyid fügt hinzu: „Ich helfe auch den Älteren gerne alles einzupacken, zu verstauen“. Bald wollen die beiden ihr Geschäft erweitern und zusätzliche Dienstleistungen anbieten: Rasenmähen, Schneeräumen, beim Umzug – und für Lieferungen zu den Leuten wollen sie einen Kastenwagen anschaffen.

Nicht überall ist Situation prekär

Bettina Bertl vom Hofladen neben der B20 bei der Nord-Einfahrt von Wilhelmsburg malt ein weniger düsteres Bild: „Die Teuerung und Energiekrise hat uns nicht getroffen. Unser großes Plus sind die Qualitätsprodukte aus der Region. Die Leute kennen den Bauern, der hinter den Produkten steht“. Die Lieferanten kommen aus der Region, aber auch einem anderen Bundesland so wie der „Vorarlberger Bergkäse“. Dafür gibt es aus der Umgebung zum Beispiel wieder eine Dirndl-Marmelade. Säfte, Obst und Gemüse, saisonale Angebote, aber auch Handwerkskunst aus Bienenwachs, Keramik und mehr. Gestohlen wurde noch nichts im Selbstbedienungsladen und Pfand gibt’s nur Glasflaschen.

Vom Günter Habertheuer vom Hauptplatzl hört man folgendes: „Wir haben natürlich auch mit den steigenden Preisen, vor allem jenen der Energie zu kämpfen. Passten daher die Preise moderat an, konnten die Preissteigerungen mit 1:1 an die Kunden weitergeben. Der Umsatz ist stabil, sogar leicht im steigen“. Es gibt nur Pfandflaschen von den Säften im Laden, Plastikpfand wird begrüßt. In den nächsten Monaten ist eine Modernisierung des Selbstbedienungsladens in Etappen geplant. Es sollen weitere Produkte und Lieferanten dazukommen, damit die Nahversorgung gesichert ist. „Was uns besonders freut“, so Habertheuer, „sind die treuen Stammkunden welche auf lokale Produkte und Qualität achten“.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.