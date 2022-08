Region St. Pölten: Viel gespart bei Licht

Froh sein kann, wem früh genug ein Licht aufgegangen ist. Und da gibt es in der Region bereits Gemeinden, die schon vor Jahren ihre Beleuchtung auf LED umgestellt haben und bei den aktuellen Strompreisen nun doppelt und dreifach sparen.

Hafnerbach sprang vor fünf Jahren auf den Zug auf

Prinzersdorf etwa hat die öffentliche Beleuchtung in der Gemeinde schon 2013 komplett auf LED umgestellt. „Damals zählten wir zu den ersten Gemeinden, die diesen Schritt gesetzt haben“, berichtet Bürgermeister Rudolf Schütz. Die Ersparnis sei enorm: „Innerhalb von sieben Jahren hat sich die Investition der LED-Beleuchtung amortisiert.“ Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen seien die Leuchten zudem nahezu wartungsfrei.

Schnell war auch die Gemeinde Hafnerbach . Sie ist vor fünf Jahren auf den Zug aufgesprungen und erhellt die Straßen mit LED. „Wir haben damals die Beleuchtungen in Kooperation mit einem Energieunternehmen vollständig getauscht“, erklärt Bürgermeister Stefan Gratzl. Um weiterhin Energie und Kosten zu sparen, soll jeder Straßenzug, der hinzukommt, ebenfalls mit LED ausgestattet werden.

Pyhra hat 2020 im gesamten Gemeindegebiet innerhalb eines Jahres auf LED umgestellt. Damit werden jährlich rund 210.000 Kilowattstunden Strom gespart, weiß Bürgermeister Günter Schaubach. Um 22 Uhr werden die Lichter nochmals gedimmt, der Stromverbrauch damit weiter um die Hälfte reduziert. „Für das menschliche Auge ist das kaum sichtbar“, so Schaubach. Das Land habe ein Drittel der Kosten der Umstellung übernommen, sonst wäre das nicht leistbar gewesen.

St. Pölten bei einem Drittel, Böheimkirchen gibt Gas

Früh begonnen hat die Landeshauptstadt St. Pölten. Seit fast zehn Jahren wird laut Magistrat bei der Straßenbeleuchtung laufend auf energieeffiziente Module (LED) getauscht. Seit 2013 seien konkret jährlich hunderttausende Euro investiert worden, um die insgesamt knapp 12.500 Leuchtstellen umzurüsten, ein Drittel (über 4.000) sei bereits getauscht worden. Inzwischen wird dadurch etwa die Hälfte des Energiebedarfs eingespart.

„Außerdem werden die Lampen – wo es möglich ist – in der Nacht gedimmt und mit Zeitschaltuhr oder schon vereinzelt mit Bewegungsmeldern betrieben“, heißt es von der Stadtverwaltung. Inzwischen spart St. Pölten auch bei der Festbeleuchtung. Die Weihnachtsbeleuchtung wurde vor dem letzten Winter auf energiesparende LED mit organischem Biomaterial getauscht.

Knapp ein Drittel der öffentlichen Beleuchtung ist auch in Wilhelmsburg auf LED umgestellt. Sukzessive werden weitere Gebiete mit LED-Leuchten und LED-Leuchtmitteln versehen, sodass wir davon ausgehen können, dass in ein paar Jahren keine Leuchtstoffröhren oder Ähnliches mehr zum Einsatz kommen“, weiß Peter Prischl vom Elektrohaus Wilhelmsburg. Jede neu errichtete Straßenbeleuchtung werde selbstverständlich in der neuen Technik ausgeführt.

Eine weitere große Gemeinde in der Region dreht bei der Umrüstung noch einmal auf. In Böheimkirchen soll die öffentliche Beleuchtung 2023 nur mehr über LED erfolgen. Die Planung läuft dort auf Hochtouren. Die ursprünglich in Etappen geplante Umstellung wird nächstes Jahr in einem Schritt umgesetzt.

„Wir wechseln 1.600 Leuchten im gesamten Gemeindegebiet und wollen damit einen Beitrag zu Klimaschutz und Energiesparen setzen“, so Bürgermeister Johann Hell. Ein Teil der Leuchten am Blumenfeld, im Betriebsgebiet und am Sportplatz wird jetzt schon mit LED betrieben. Mit erneuert werden die teilweise bis zu 40 Jahre alten Verteilerschränke.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.