St- Pöltner Techniktalente erobern Europa

Erfolge des BRG/BORG St. Pölten und des Gymnasiums Josefstraße bei transnationalen Robotik- und Programmier-Bewerben unterstreichen die Rolle von St. Pöltens Schulen als Kaderschmiede für Techniker und Technikerinnen. Das Team „Cyber Blue“ des BRG/BORG St. Pölten kam von der First-Lego-League in Paderborn als Vize-Meister des DACH-Raums zurück. Und Schüler des Gymnasiums ergatterten bei der RoboCup-Junior- Europameisterschaft Bronze.

Zuvor hatte sich das BORG-Informatik-Team mit der Idee einer mobilen selbstfahrenden Paketstation beim Regionalwettbewerb qualifiziert. Dann gings zum Finale für Deutschland. Österreich und die Schweiz nach Paderborn. Dort holten sie in der Teamwertung eine Silbermedaille. In den weiteren Teilbereichen Robotik, Robot Design und Forschung errangen die BORG-Informatiker insgesamt den 15. Platz. Auch in der Sonderwertung legte das Team einen souveränen Auftritt hin. Dabei musste eine spontane Programmierung eines von der Jury umgebauten Roboters von den Schülerinnen und Schülern vorgenommen werden.

Erfolg mit Roboter, der Europahymne spielt

Bei der RoboCup-Junior-Europameisterschaft in Guimarães konnten indes Schüler des Gymnasiums Josefstraße mit ihrem Können punkten. Nach Portugal reisten gleich zwei Teams, nämlich „The Fab“ und „Rocketcraft“. Beide hatten sich bei den „RoboCup Junior Austria Open“ als beste Teams in ihren Kategorien bewiesen.

Am ersten Wettbewerbstag konnte „The Fab“ schon bei einem auf Englisch geführten Interview herausstechen, „Rocketcraft“ hatte leider keinen so leichten Start. Am Folgetag gab es eine Vorführung des technischen Videos, das die Funktionsweise des Roboters zeigte, und eine Bühnenperformance, die das Team „The Fab“ perfekt absolvierten.

„The Fab“ holten sich einen Pokal. Auch die Mitbewerber „Rocketcraft“ schlugen sich wacker. Foto: Gymnasium Josefstraße

Sie begleiteten ihren Roboter „Robbie“, der auf einem Glockenspiel die Europahymne spielte, mit der Melodica und einer Altblockflöte. Unter anderem damit ergatterten „The Fab“ den dritten Platz für ihre „OnStage“-Gesamtperformance. Ein solcher Erfolg war dem Gymnasium Josefstraße bei der Europameisterschaft noch nie gelungen. Durch die gute Vorarbeit bei der Programmierung der Roboter und die sattelfeste englische Vorstellung der Arbeiten konnte das junge Team seiner St. Pöltner Schule in Sachen Robotik alle Ehre machen.

