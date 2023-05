St. Pölten als Schauplatz der Kaiserzeit

Zurück in die Kaiserzeit reiste das Publikum im ehemaligen Forumkino: Das Lehrertheater Logomotiv der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik und Sozialpädagogik (BASOP/BAfEP) St. Pölten stand wieder gemeinsam auf der Bühne und präsentierten das Stück "Kaiser Joseph und die Bahnwärterstochter" von Fritz von Herzmanovsky-Orlando. Inszeniert hat das Stück Heidi Leppich. Die beiden Hauptfiguren, Kaiser Josef und die Bahnwärterstochter, wurden von Walter Reichel und Hanna Tavolato dargestellt.

Die Produktion legte die These dar, dass sich Lebensfreude, Leichtigkeit und Impulsivität in einer unmenschlichen Gesellschaft ins Abseits oder an den Rand ebenjener zurückziehen. Dies als unterhaltsam und scheinbar absichtslos darzustellen, war die große Leistung der Theatergruppe Logomotiv.

