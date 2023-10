Lehre geht in Böheimkirchen an die Börse

Die Lehrlingsbörse im Festsaal von Böheimkirchen bot rund 460 Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen der Mittelschule mit ihren Lehrpersonen die Möglichkeit, 13 Unternehmen und 17 Berufsbilder sowie Wirtschaftskammer und AK Young kennenzulernen. Die Unternehmen Glas Anzenberger, Elektro Brandstetter, emc, Friseur Hummel, Baumeister Kickinger, Tischlerei Hochgerner, Autohaus Kliment, Landmaschinen Neidhart, Raiffeisenbank, Raiffeisen-Lagerhaus, Metallbau Sonnleitner, Sparkasse und Würth boten über 40 Lehrstellen an und standen bei Infoständen für Fragen zur Verfügung.

Bei einem Elternabend stellte sich die Arbeitsgruppe Lehrlinge im Ortsmarketing vor. Direktor Gottfried Lammerhuber präsentierte die Schwerpunkte des Poly an der Mittelschule. Rund 110 Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen und ihre Eltern nutzten den Elternabend und konnten mehr über die Betriebe erfahren und Schnupperstunden vereinbaren.

„460 Besucher am Vormittag und eine Rekordzahl von 110 Teilnehmern am Abend motivieren. Wir setzen Aktivitäten wie das betriebsübergreifende Werkstück, den Lehrlingsday, Zeichenwettbewerbe in der Volksschule oder das betriebsübergreifende Lehrlingstraining“, so Tobias Hochgerner, einer der Leiter der Arbeitsgruppe Lehrlinge. Man sei auf dem richtigen Weg, die Jugendlichen würden die Angebote annehmen. „Die Kooperation zwischen Wirtschaft, Schule und Gemeinde stimmt“, betont Hochgerner.