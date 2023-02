Grüne der Region St. Pölten sind zufrieden mit dem Wahlergebnis

Sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis der Grünen zeigt sich Bezirkssprecherin und Nationalratsabgeordnete Elisabeth Götze. „Wir haben trotz einer schwierigen Ausgangslage dazugewonnen. Wir haben ein viertes Mandat und damit Klubstatus. Das ist auch demokratiepolitisch sehr gut. Auch ein Bundesratsmandat wird sich vermutlich ausgehen“, so die Eichgrabnerin. Die Koalition im Bund habe der Partei nicht so sehr geschadet, zeigt sich Elisabeth Götze erleichtert. Jetzt heiße es im Land mit voller Kraft weiterarbeiten.

Paul Mühlbauer, Spitzenkandidat Fabian Schindelegger, Ministerin Eleonore Gewessler und Bezirkssprecherin Elisabeth Götze feierten in St. Pölten. Foto: Grüne

Über das vierte Mandat freut sich auch Bezirksspitzenkandidat Fabian Schindelegger riesig. „Damit können und werden wir noch lauter und stärker für die Rettung unseres Klimas und für Klimaneutralität in Niederösterreich kämpfen. Es geht um unsere Zukunft und den Schutz unserer Lebensgrundlagen“, so Schindelegger, der sich besonders über die starken Ergebnisse der Grünen im Bezirk freut. „Diese sind eine Bestätigung für die engagierte Arbeit der Grünen in den einzelnen Gemeinden und ein klarer Auftrag, weiterhin eine verlässliche Stimme für den Klimaschutz zu sein.“

Auch Elisabeth Götze ist mit dem Ergebnis im Wahlkreis zufrieden: 9,4 Prozent der Stimmen (+1,15) entfielen in den 45 Gemeinden auf die Grünen.

Die Stimmung im Wahlkampf sei sehr gut gewesen, das sei vielleicht Teil des Erfolgs, so Götze. Alle seien motiviert gewesen, Gemeinderatsmitglieder, Aktivistinnen und Aktivisten und auch viele Jugendliche seien voll dabei gewesen: „Es gab eine große Einigkeit, es hat gut geklappt.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.