Beim Freibad, beim Veranstaltungszentrum sowie im Ortskern von Unterwagram werden noch heuer drei weitere „Nextbike“-Stationen installiert. Damit wird es in St. Pölten bald sieben Standorte mit je vier Fahrrädern, Info-Stele und Radständer geben.

In der Landeshauptstadt ist das niederösterreichweite Fahrrad-Sharing-System bisher am erfolgreichsten. 30.000 Mal lieh sich im Vorjahr jemand ein Fahrrad. In St. Pölten gibt es keine Winterpause. Die Nextbikes werden auch in der kalten Jahreszeit genutzt, von 16. November 2019 bis 19. März 2020 immerhin mehr als 11.000 Mal.