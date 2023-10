Karl Vogl hört nach 47 Jahren im Betriebsrat auf

Mehr als ein halbes Jahrhundert war Karl Vogl für Leiner/kika tätig, 47 Jahre davon im Betriebsrat. Im ersten Halbjahr des Jahres schlitterte das Unternehmen in die Insolvenz. Trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung ist es die erste Insolvenz, die Vogl abwickeln musste. 512 Gläubiger und rund 3.300 Dienstnehmer hatten Ansprüche angemeldet. In der Vorwoche wurde der Sanierungsplan angenommen.

Jetzt liege es an den Kundinnen und Kunden, wie es weitergeht. „Die Welle der Solidarität war riesig“, erinnert sich Vogl an das Bekanntwerden der Insolvenz. Jetzt sei es entscheidend, dass sie in die Geschäfte kommen. Die neue Geschäftsleitung habe sich neue Konzepte überlegt. Noch ist die Stimmung in den Betrieben aber verhalten. „Die Motivation ist bei den Verbleibenden nicht am Höhepunkt. Es gibt viele Befürchtungen“, sagt Vogl. Er ist überzeugt, dass es jetzt positiv weitergehe, das sei aber noch nicht angekommen.

Vor wenigen Wochen sprach Vogl vom Ende der Ära des renommierten österreichischen Familienunternehmens, jetzt ist auch die Ära Vogl vorbei, denn er verabschiedet sich in den Ruhestand. „Ich werde aber natürlich von außen mithelfen, wenn ich benötigt werde“, sagt Vogl. Schon vor drei Jahren hat Vogl begonnen, seine Nachfolge aufzubauen, sowohl der Zentralbetriebsrat als auch der Betriebsrat in St. Pölten seien gut aufgestellt. „Es war mir immer ein Anliegen, die Interessensvertretung auf einem hohen Niveau zu führen. Wir haben es immer als eins gesehen, die Eigentümer und das Personal“, verrät Vogl das Erfolgsrezept der Zusammenarbeit.