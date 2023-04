Gelungenes Erlebnis mit sieben Gemeinden im Dunkelsteinerwald

Mehr als zufrieden blickt Organisatorin Stefanie Dornstauder auf das Wochenende zurück. Kein Wunder! Die „Dunkelsteiner Erlebnisschau“ in den Hallen der Firma Rosenbauer in Pultendorf war ein echter Publikumsmagnet.

An die 40 Aussteller gaben Einblick in die Vielfalt an regionalen Initiativen und Unternehmen, die es im Dunkelsteinerwald gibt. Und die Besucher nutzten nicht nur die Chance, sich zu informieren, sondern auch aktiv dabei zu sein. Etwa bei diversen Gesundheitschecks oder den Werksführungen der Firma Rosenbauer. Eine Feldmesse und ein Frühschoppen mit dem Musikverein Kremnitztal am Sonntag rundeten ein tolles Programm ab.

„Ich freue mich schon auf die nächste Erlebnisschau – die Planungen beginnen heute. Auch wenn sie erst in drei Jahren stattfindet. Der große Erfolg von heuer motiviert einfach“, so Stefanie Dornstauder.

