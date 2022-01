St. Pöltner FH-Studentin will auch mit Zeichen-Talent zum Erfolg

Die junge Studentin der FH St. Pölten Lena-Sophie Kornfeld hat schon in ihrer Kindheit ihr Hobby im Zeichnen gefunden. Die Medienmanagement-Studentin nutzt die Zeit der Pandemie, um ihre Kunst stetig zu verbessern und an ihrer Technik zu feilen.

„Begonnen hat das alles nur aus Spaß und Zeitvertreib. So habe ich auch einige Bilder während der Vorlesungen gezeichnet“, erklärt Kornfeld. „Am liebsten zeichne ich dabei am Tablet, da fühle ich mich definitiv am wohlsten“, so die Künstlerin weiter.

Einen speziellen Lieblingsstil hat sie dabei nicht. Sie zeichne meistens das, worauf sie gerade Lust habe, und wolle sich nicht auf ein Genre festlegen.

Spaß soll nicht zu kurz kommen

„Ich will zwar in Zukunft meine Zeichnungen über einen Etsy-Account verkaufen, aber es war ursprünglich nie das Ziel, damit jetzt groß Geld zu verdienen“, erzählt Kornfeld.

Da ihre Werke aber von allen Seiten Lob einheimsen, will sie die Chance nutzen und vielleicht doch den einen oder anderen Euro damit verdienen. „Wenn man damit ein bisschen das Studium finanzieren könnte, wäre das natürlich toll“, erklärt sie.