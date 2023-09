St. Pölten wird zu Österreichs MINT-Bildungshauptstadt

Stifte und Papier könnten bald nur mehr eine Nebenrolle im Schulalltag einnehmen. Denn die digitale Lernplattform „LeTTo“ erobert Österreichs Klassenzimmer. Entwickelt wurde das Tool von Werner Damböck und Thomas Mayer, die beide an der HTL St. Pölten unterrichten. Daniel Asch-Goiser, ebenfalls HTL-Lehrer, führt Schulungen rund um das Programm durch.

Und Schulungen wird es von 4. bis 6. Oktober zu Hauf geben. Denn da findet die „LeTTo-MINT-Offensive“ statt. Über 70 Lehrpersonen, sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch Lehrlingsausbildnerinnen und -ausbildner, kommen im Raiffeisen-Corner zusammen, um sich zu vernetzen, sich auszutauschen und mehr über das Tool zu lernen. 25 Schulen aus ganz Österreich sind dabei, die meisten davon sind HTLs, aber auch Mittelschulen, Volksschulen und Berufsschulen sind vertreten. Es werden Kurse in zwei Gruppen abgehalten, ein „LeTTo“-Grundlagenkurs und ein „LeTTo“-Experten-Kurs.

Aber was ist „LeTTo“ überhaupt? Der Name steht für „Learning Evaluating Teaching Testing Online“ - also „Lernen, auswerten, lehren, prüfen, online“. Denn der Knackpunkt ist, dass, wenn Schülerinnen und Schüler mit dem Programm üben, sie sofort Feedback bekommen, wenn sie die Aufgabe abgeschlossen haben. Somit müssen sie nicht warten, bis eine Lehrkraft die Aufgaben kontrolliert hat. Laut Asch-Goiser trägt dieses sofortige Feedback zu dem „LeTTo-Effekt“ bei. Denn es würde im Gehirn der Lernenden zu einer Hormon-Ausschüttung kommen, und dies würde die Festigung der Inhalte bestärken. Außerdem müssen Lehrpersonen nur eine Aufgabe eingeben, „LeTTo“ könne daraus individuelle Aufgabenstellungen für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse erzeugen. So sei es auch quasi unmöglich, von anderen abzuschreiben. So sei eine durchschnittliche Notengradsteigerung von 0,81 Notengraden festgestellt worden.

Daniel Asch-Goiser (3.v.r.) mit dem "LeTTo"-Team Prokurist Helge Wöll (l.) vom Veranstaltungsort Raiffeisen Corner. Foto: Raiffeisen

Entwickelt wurde „LeTTo“ für den MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Jedoch kann die Plattform auch zum Lernen von Sprachen oder anderen Inhalten verwendet werden. Dafür können sich Lehrpersonen Anleitungen, die vom Entwicklerteam zur Verfügung gestellt werden, zu Hilfe nehmen. Und nicht nur in den höheren Schulstufen findet die Lernplattform Anklang: Im Kindergarten Ratzersdorf wird sie auch schon eingesetzt. Asch-Goisers Sohn eignete sich so den Zahlenraum von 0 bis 10 an. „Die Schule dachte er ist hochbegabt“, lacht der HTL-Lehrer. „Ich denke aber, das können viele Kinder lernen, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt.“

Besonders erfreut ist Asch-Goiser über die Unterstützung seitens der Stadt St. Pölten bei der MINT-Offensive. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) wird die „LeTTorianer“ empfangen, dies habe zuvor noch kein Bürgermeister getan.