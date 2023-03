Inge Moser präsentierte Buch: Potpourri an Geschichten

Leopold Renz kam mit dem Bringen der Sessel im Schloss Kreisbach nicht nach. Das Interesse am neuen Buch „von manchem etwas“ von Inge Moser war riesig. Neben Liebesgedichten und Erzählungen gibt sie darin auch Einblick in ihre Erfahrungen, die sie in 25 Jahren Sonntagsdienst im Frauenhaus gesammelt hat.

„Ich bin das Dienstmädchen bei Tag und die Hure bei Nacht, vielleicht gehe ich morgen“, schreibt Inge Moser die Geschichte einer misshandelten Frau auf und bringt bei der Lesung die Besucherinnen und Besucher zum Schlucken. „Die Jahre im Haus der Frau waren die wichtigste Zeit meines Lebens“, sagt Moser.

Die Geschichten aus dem Haus der Frau sind die jüngsten. Die Liebesgedichte sind über 60 Jahre alt. „Sie entstanden, als ich meinen Mann kennenlernte. Die meisten während meiner Büroarbeit in der ÖSPAG: Lade auf, Gedicht geschrieben, Lade schnell wieder zu – Chef in Sicht!“, erzählt die Wilhelmsburgerin und langjährige Mitarbeiterin der NÖN. Für die Lesung vertonte Willi Wltschek das Gedicht „An meinen Liebsten“ und trug die einfühlsame, musikalischen Begleitung gemeinsam mit Doris Ulmer an der Querflöte vor.

Wltschek war genauso wie Fotografin Christa Stangl an der Entstehung des Werks beteiligt. „Wir haben Stunden im Haus des Wissens zwischen vielen Büchern verbracht. Das habe ich wirklich genossen“, sagt Moser. Unterstützung gab es auch von Sandra Gruberbauer, die es „möglich gemacht hat, das Büchlein zum Druck zu bringen“, dankt Moser ihren Helferinnen und Helfern.

Gemeinde legt 50 Stück auf

Das Buch ist im Eigenverlag erschienen und kann bei Inge Moser direkt gekauft werden. Außerdem nahm ihr Bürgermeister Rudolf Ameisbichler, der wie Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann und SPÖ-Stadtrat Peter Reitzner der Lesung lauschte, 50 Bücher für den Verkauf im Gemeindeamt ab. „Du bist wirklich am Zahn der Zeit, Gratulation zu diesem tiefsinnigen Buch“, fand der Bürgermeister anerkennende Worte.

