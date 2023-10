Aktivisten bei Europaplatz, Hypo-Kreuzung und Niederösterreichring

Einige Pendlerinnen und Pendler brauchen heute wieder gute Nerven. Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ kleben am Europaplatz, sowie beim Kreisverkehr am Niederösterreichring und an der Hypo-Kreuzung.

„Die Letzte Generation protestiert erneut in St. Pölten, um der Landesregierung vor Augen zu führen, was mit ,normalen' Bürgerinnen und Bürgern im Klimarat möglich war, während die Regierung daran scheitere, simpelste Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen“, so Sprecherin Marina Hagen-Canaval (27).

Letzte Woche unterbrachen Aktivisten der Letzten Generation die Landtagssitzung und markierten das Landtagsgebäude mit Warnfarbe. Seit 7.30 Uhr versuchen sie heute den Verkehr im Regierungsviertel in St.Pölten friedlich zum Erliegen zu bringen. Am Europaplatz, an der Kreuzung Wiener Straße/Rennbannstraße und an der südlichen Einfahrt zum Regierungsviertel richteten sie ihren Appell erneut an die Bundes- und an die niederösterreichische Landesregierung. Sie forderten, die Empfehlungen des von der Bundesregierung selbst eingesetzten Klimarats umzusetzen.