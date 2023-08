Letzte Generation Anzeigen und Festnahmen nach Klimademo auf Westautobahn in St. Pölten

Foto: Doku NÖ

N eun Personen wurden nach der Störaktion am Dienstag festgenommen, 17 angezeigt. Am Montag wurden all 15 Teilnehmenden angezeigt.

Klimademonstranten haben am Dienstag die Westautobahn (A1) bei St. Pölten Süd blockiert. War zunächst die Richtungsfahrbahn Salzburg gesperrt, wurde in weiterer Folge auch in der Gegenrichtung blockiert. Einem ÖAMTC-Sprecher zufolge bauten sich rasch kilometerlange Staus auf. Die gesamte Aktion dauerte etwa eine Stunde. 17 Anzeigen waren die Folge. Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtete auf Anfrage zudem, dass neun vorübergehende Festnahmen erfolgt seien. An die Staatsanwaltschaft sei eine Sachverhaltsdarstellung ergangen. Dem Polizeisprecher zufolge wurde gegen 9.15 Uhr die Richtungsfahrbahn Salzburg bei St. Pölten Süd durch fünf Aktivisten blockiert. Drei der Beteiligten hätten sich festgeklebt. Um 9.45 hätten drei Pkw auf der Gegenfahrbahn die Geschwindigkeit bis zum Stillstand reduziert. Vier Personen nahmen Platz auf der A1. In einem Abstand von etwa 100 Metern hätten fünf weitere Aktivisten, vier von ihnen festgeklebt, die Autobahn blockiert. Wieder frei war die Verbindung laut Schwaigerlehner um 10.05 Uhr (Richtung Salzburg) bzw. 10.20 Uhr (Richtung Wien). Erst am Montag hatten sich Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ erstmals überhaupt in St. Pölten festgeklebt. Die Aktion auf dem Europaplatz dauerte etwa eine Stunde. Polizeiangaben zufolge setzte es 15 Anzeigen für alle Teilnehmenden. Eine Teilnehmerin wurde vorübergehend festgenommen. Letzte Generation Klimademo bei St. Pölten Süd legt A1 lahm