Wilhelmsburger Großaufgebot für ein Kindermusical

„Es ist unser beider letztes Projekt, was das Kindermusical betrifft, dann gehen wir in Pension…“, sagen Willi H. Wltschek und seine Frau Christa mit einem Hauch von Wehmut – und doch einer großen Vorfreude auf die Aufführung am Freitag, 2. Juni, in der Sporthalle und jener im Vorfeld mit der Zweitbesetzung in der Prof.-Fritz-Küffer-Schule.

Ungefähr 200 Kinder von drei Schultypen sind in der einen oder anderen Form dabei. Die Klassenchöre werden von Edith Hirschböck von der Volksschule Nord und Mario Stöger von der Volksschule Süd geleitet. Sämtliches Lehrpersonal beider Volksschulen ist bei der Aufführung aktiv. „Sämtliche Solisten des Musicals aus beiden Volksschulen wurden von meiner Frau Christa und mir seit September in vielen Stunden in Gesang und Darstellung gecoacht, damit deren Vortrag und Schauspiel auch überzeugen“, sagt Wltschek.

Federführende Personen aus der Musikschule sind Leiter Lukas Reckenzain, der etwa das Holzbläser-Ensemble leitet, Musiklehrer Franz Griesler als Leiter des VS-Chors Süd und des Blechbläser-Ensembles sowie Musiklehrer Julian Kranner als Leiter des VS-Chors Nord und des Gesamtchors.

Aber nicht nur die Musikschule mit ihren Ensembles leistet für die Bühnenmusik einen enormen Beitrag, auch einige Lehrpersonen. In der „Seasons Musical Band“ spielen Doris Ulmer und Regina Zauchinger beide Querflöte und Piccolo, Lukas Reckenzain Klarinette und Altsaxophon, Bernd Bauer Tenorsaxophon, Thomas Weißenböck Cajon und Percussions, Franz Griesler E-Bass und Bandleader Willi H. Wltschek Klavier.

Alle Texte und Sprechtexte sind von Volksschul-Direktorin Christa Wltschek, die Musik und die Liedtexte von Willi H. Wltschek.

Zwei Aufführungen am Freitag in der Sporthalle

Zu sehen ist das Musical „Die Jahreszeiten-Show" am Freitag, 2. Juni, in der Sporthalle um 18 Uhr in der Abendvorstellung und bereits davor um 8.30 Uhr in der ebenfalls öffentlichen Schulaufführung.

