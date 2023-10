Heimische Autorinnen und Autoren präsentieren ihre Schriftstücke

Mobbing, LGBTQA+, Migration sowie eine Vielfalt an weiteren relevanten Themen werden in der Anthologie „ungebunden“ behandelt. Aus einer anfänglichen Idee wurde ein gemeinsames Projekt, das Raum für Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus und um St. Pölten schaffen soll. Daraus entstand ein Buch mit 50 verschiedenen Schriftstücken. Acht Autorinnen und Autoren lesen ihre Werke bei der Buchvorstellung am Sonntag, 29. Oktober, um 11 Uhr im Stadtmuseum vor.

„Die Idee kam Kulturamtsleiter Alfred Kellner, Peter Kaiser von der ‚Brache‘, Theresia Radl, Leiterin der Stadtbücherei, und mir vor einem Jahr“, informiert Corinna A. Bergmann, Herausgeberin der Anthologie. Sowohl bereits bekannte Autorinnen und Autoren als auch künftige Sterne am Literaturhimmel waren Anfang des Jahres dazu eingeladen, einen Text ihrer Wahl einzusenden. Zu den Voraussetzungen zählte die Wahl zwischen Lyrik und Prosa sowie ein Bezug zur Landeshauptstadt.

Aus über 90 Werken wählte die Fachjury 50 Texte, die zu „ungebunden“ wurden. „Wir hatten viele großartige Einsendungen, jedoch nur begrenzt Platz“, erzählt Bergmann vom Auswahlverfahren. Verschiedenste Gefühlslagen werden in den Texten der Schriftstellerinnen und Schriftsteller widergespiegelt. „Lustige, nostalgische, kritische Werke sowie Kriegserinnerungen oder LGBTQ*-Themen sind in der Anthologie vertreten. Unsere jüngste Autorin ist zudem erst 13 Jahre alt“, ist die Herausgeberin stolz.

Eröffnet wird die Buchpräsentation mit anschließender Matinee von Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) und Kulturamtsleiter Alfred Kellner. Unter den acht Vortragenden der Texte ist auch der bekannte St. Pöltener Krimi-Autor Wolfgang Haydn sowie Katharina Schrefl, Redaktionsleiterin der NÖN Pielachtal. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung von dem Ensemble der Stadtkapelle St. Pölten.