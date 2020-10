Der Verteidiger kommt zu Wort: Es handle sich rein um Indizien, aber noch keine Beweise, die gegen seinen Mandanten hervorgebracht werden. „Er hatte eine Verletzung, er mag 1,66 groß sein. Es wäre aber absurd, wenn man nach so einer Tat ein Krankenhaus aufsucht“, sagt dieser.

Die Verletzung wäre nicht so massiv gewesen, dass sie zwingend eine Spitalsbehandlung notwendig gemacht hätte. Man könne nicht sagen, ob der Angeklagte überhaupt am Tatort, ja überhaupt in St. Pölten war. Er wohnt in Wien. „Er mag zwar wissen, wer die FPÖ ist und wofür sie steht. Das weiß aber ein jeder, weil damit geworben wird“, so der Verteidiger. Sollte es zu einem Schuldspruch kommen, bittet er um eine milde Strafe.