Wahlkarte aus Australien

privat

privat

Die wohl am weitesten gereiste Stimme für die Gemeinderatswahl kommt wohl von Robert Bruckner aus Australien.

Vor etwas mehr als einem Jahr brach der St. Pöltner Robert Bruckner seine Zelte in St. Pölten ab und zog wegen seines Berufes nach Melbourne. Nach wie vor beobachtet er von Australien aus die Geschehnisse in seiner Heimatstadt. An der Gemeinderatswahl will der ehemalige SP-Gemeinderat natürlich auch teilnehmen. Deshalb forderte er eine Wahlklarte an, füllte diese aus und schickte sie zurück nach St. Pölten. „Wahrscheinlich die am weitesten gereiste Wahlkarte für die Gemeinderatswahl 2021 in St. Pölten“, jubelt Bruckner auf Facebook.