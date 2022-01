Lkw verkeilte sich in Spratzern zwischen Bäumen

Ein offenbar ungeübter Fahrer eines Sattelzuges brachte sich durch Reversierversuche in der Waldsiedlung in missliche Lage. Die Freiwillige Feuerwehr Spratzern zog den leicht beschädigten Lkw in Position und machte ein gefahrloses Weiterfahren möglich.

Lesezeit: 1 Min Nadja Straubinger