Regierungsrochade: Stimmen aus dem Bezirk St. Pölten

Die innenpolitische Lage bleibt auch im Lockdown turbulent. Nachdem der Rücktritt von Ex-Kanzler Sebastian Kurz ein politisches Beben in der Regierung ausgelöst hat und auch Alexander Schallenberg an der Spitze der Republik das Handtuch warf, steht der bisherige Innenminister Karl Nehammer als neuer Kanzler fest. Ihm folgt der Texingtaler Gerhard Karner nach. Im Bezirk St. Pölten fielen die Stimmen zu den Rochaden in der Regierung gemischt aus.

„Mit Sebastian Kurz verlässt ein herausragender Mann mit Herz die Politik. Er hat in den letzten Jahren viel für Familien erreicht. Karl Nehammer ist mit seiner Handschlagqualität der richtige Steuermann, um Kurs in dieser stürmischen Zeit zu halten“, ist Nationalratsabgeordneter und ÖVP-Bezirkschef Friedrich Ofenauer überzeugt.

Begeistert von der Arbeit des Ex-Kanzlers zeigt sich auch Florian Söllner, Obmann der JVP St. Pölten-Stadt. „Sebastian Kurz hat sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Er hinterlässt eine erfolgreiche Arbeitsbilanz mit vielen weitreichenden Reformschritten für unser Land“, so Söllner. Karl Nehammer habe gleich zu Beginn wichtige Entscheidungen getroffen, besonders auch im Hinblick auf die Jugendpolitik.

FPÖ für Neuwahlen, SPÖ will Ruhe bewahren

Ganz anders sieht das FPÖ-Bezirkschef Martin Antauer und kritisiert, dass Sebastian Kurz nicht auch seinen Platz im Nationalrat sofort räumte. „Der Rücktritt war mehr als überfällig, er hätte sofort seinen Hut ziehen müssen“, ärgert sich Antauer. Karl Nehammer im Kanzleramt empfindet er als „grotesk“: „Jetzt haben wir wieder einen nicht gewählten Bundeskanzler. Für mich sind Neuwahlen jetzt unumgänglich.“

Die Vertreter aus dem Lager der SPÖ Bürgermeister Matthias Stadler und Anton Heinzl halten sich mit Anschuldigungen zurück. Sie wollen nun vor allem Ruhe bewahren und in die Zukunft schauen.

„Gerade in Anbetracht der Chatprotokolle um die 1,2 Milliarden Euro für Kinderbetreuung ist es eine sonderbare Wendung, dass die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf den Ausschlag für den Rücktritt des Ex-Kanzlers und Vaters gegeben hat. Das ist ein deutliches Zeichen für die enorme Wichtigkeit dieser Investition, um berufstätige Eltern zu unterstützen“, erklärt Stadler, der sich für Österreich eine Zeit ohne Skandale und Streitereien in der Politik wünscht.

„Die wahren Hintergründe zum Kurz-Rücktritt werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ich sehe die ÖVP als Ganzes aber nicht gefährdet. Eine Kurz-ÖVP hat es aus meiner Sicht ohnehin nie gegeben. Die Länderchefs Johanna Mikl-Leitner und Hermann Schützenhöfer haben die ‚Buberlpartie‘ zwar werken lassen, aber das Fundament ist noch immer christlich-sozial“, meint der frühere SPÖ-Nationalratsabgeordnete Anton Heinzl.

