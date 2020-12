Intensiv vorbereitet hatte sich der Handel auf den ersten Öffnungstag nach dem Lockdown und den darauffolgenden 8. Dezember als „Einkaufsfeiertag“, wurde doch befürchtet, dass mehr Kunden als erlaubt in die Geschäfte drängen würden. Die Aufregung war umsonst. „Absolut überschaubar“ war der Ansturm zum Beispiel bei XXX-Lutz, bestätigt Martin Lackner. Der Geschäftsleiter hatte für den Aufsperrtag sechs Securitys engagiert, weil er einen Kundenandrang wie nach dem ersten Lockdown erwartet hatte. „Das hätt‘ ich mir sparen können. Es kamen ungefähr so viele Kunden wie an einem normalen Samstag, alle waren sehr relaxt und diszipliniert. Und ich bin sehr zufrieden“, so Lackner.

Auch der Traisenpark war für einen Ansturm gerüstet. „Wir haben sämtliche Sicherheitsmaßnahmen noch einmal an alle Mieter und Partner kommuniziert“, sagt Center-Managerin Anita Bräunlich. Wäre es zu einem Ansturm gekommen, wäre die Security verstärkt worden. Das war allerdings nicht notwendig. „Der Montag ist sehr gut verlaufen. Von dem Ansturm, den man sich erwartet hat, kann aber keine Rede sein. Die Leute waren alle sehr diszipliniert. Wir hoffen in den nächsten Tagen darauf, dass viele ihre Weihnachtseinkäufe bei uns erledigen.“

Weiterhin geschlossen bleibt die Gastronomie. „Das tut sehr weh“, beklagt Bräunlich. Kunden würden dann kürzer in den Malls verbleiben, denn es trübe das Einkaufserlebnis, weil Kunden nach dem Einkauf und den Erledigungen gerne essen gehen würden oder einen Kaffee trinken. Sie habe aber Verständnis dafür, weil es um eine Pandemie gehe. Bräunlich hofft aber, dass durch das Weihnachtsgeschäft noch einiges an Umsatz für den Handel lukriert werden kann.

Abholen von Alkohol ist verboten

Beim Einkauf war ab Montag mehr erlaubt. In der Gastronomie allerdings – noch – weniger: Alkoholische Getränke dürfen nicht mehr von den Lokalen abgeholt werden. Ausnahme: handelsverschlossene Gebinde. „Was hat das mit Pandemie-Bekämpfung zu tun? Das ist reine Schikane gegen gastronomische Unternehmer“, erregt sich Oliver Kloiber, dessen Bar Yesterday zu den besten des Landes zählt. Während des Lockdowns liefert Kloiber Cocktails. „Wir haben auch Abholung für unsere Gäste eingerichtet.Wir erfüllen höchste hygienische Standards und füllen unsere Cocktails in Glasflaschen ab“, versteht der Gastronom die neue Regelung nicht.

Der Grund für die Maßnahme erregt auch Spartenobmann Mario Pulker. „Die Dummheit Einzelner trifft die ganze Wirtschaft.“ Es habe zahlreiche Polizeieinsätze gegeben, weil findige Gastronomen an fröhliche Gruppen Punsch to go ausgeschenkt hätten. „Einige wenige machen meine Arbeit in kürzester Zeit kaputt“, hat Pulker kein Verständnis für die schwarzen Schafe, „die den Kragen nicht vollkriegen können. Wenn wir Pech haben, dann gibt es bald auch kein Take-away mehr.“