St. Pöltens Gastro lebt auf: Glühwein im Garten & große Silvesterpläne

Seit Freitag können die St. Pöltner Wirte ihre Gäste wieder persönlich im Lokal begrüßen. Und auf Essen im Restaurant oder Kaffeehaus dürften einige schon sehnlichst gewartet haben. Für ein samstägliches Frühstück war in der Innenstadt kaum noch ein Platz zu reservieren. Auch am Abend waren viele Lokale voll.

Zufrieden war auch Erich Stierschneider von der Osteria: „Wir waren mittags und abends ausgebucht – die Gäste haben es richtig genossen, wieder entspannt essen gehen zu können.“ Laufkundschaft hatte er aber keine.

Für die durch St. Pölten flanierenden Menschen gibt es gleichzeitig mit der Eröffnung des Eiszaubers auf dem Rathausplatz auch eine wärmende Stärkung vor den Lokalen und in den Winterschanigärten.

Eiszauber ist eröffnet Erste Besucher glitten über den St. Pöltner Rathausplatz

Vor dem Schau.Spiel parkt sogar ein Truck, der mit Punsch, Glühwein, Waffeln und Krapfen versorgt. Bei der Eiszauber-Eröffnung nutzten einige das Angebot.

Am Wochenende dürfte sich aber der Andrang vielerorts in Grenzen gehalten haben. Zum einen hat das Wetter nicht mitgespielt, zum anderen fehlte die Stimmung, wie mancher Weihnachtsbummler anmerkte. Es sei nicht dasselbe wie auf einem Weihnachtsmarkt, so der Tenor. Bei Traumwetter am Montag waren aber durchaus Menschen mit einem Glühwein in der Hand zu sehen.

Gastronomie kocht zu Silvester ein

Gerüstet sind viele Gastronomiebetriebe für den Jahreswechsel. Sie haben an Silvester geöffnet und bieten Festmenüs vor dem Rutsch. Das Aelium serviert bereits ab 15 Uhr Austern und Feines aus dem Meer in der Fuhrmannsgasse. Am Abend gibt es eine Seafood-Sause.

La Dolce Vita setzt ebenfalls auf ein großes Fischmenü, wahlweise mit Weinbegleitung. Im Vinzenz Pauli gibt’s zum regionalen Sieben-Gang-Menü ebenfalls wahlweise Weinbegleitung. Fans des Vinzenz-Pauli-Lockdown-Sushi können Silvesterboxen für zu Hause mitnehmen. Das Café Schubert hat zwei Fünf-Gang-Menüs vorbereitet, ein Drei-Gang-Menü kann als Take-away bestellt werden.