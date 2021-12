Vorhang auf für die St. Pöltner Kultur

„Juhu“ und „Wir spielen wieder“. So freut man sich in den Kulturinstitutionen der Landeshauptstadt über das Ende ihrer Zwangspause. „Wir erwarten ein glückliches Publikum, ein glückliches Team und viele Standing Ovations“, so etwa Dieter Regenfelder, Pressesprecher von der Bühne im Hof, und die künstlerische Leiterin des Festspielhauses Brigitte Fürle, die einen enormen Kollateralschaden im Lockdown für Kunst und Kultur sieht.

Allein die Bühne im Hof musste im Zuge der Pandemie über 100 Vorstellungen absagen, verschieben und wieder verschieben. „Das reicht gut für die nächsten 30 Jahre“, meint Regenfelder.

Die Kulturbetriebe gehen jedoch nicht davon aus, dass der von der Regierung erzwungene Betriebsstopp wesentliche Auswirkungen auf den Weihnachtsverkauf ihrer Eintrittskarten hat. „Der Vorverkauf läuft nach dem Lockdown wieder an“, sagt Pressesprecher des Landestheaters Rupert Klima.

Beim Landestheater wird vor allem die Silvestervorstellung von Molières „Schule der Frauen“ als Weihnachtsgeschenk gekauft. Davor präsentiert die Kulturstätte am Donnerstag, 16., und Freitag, 17. Dezember, als Ersatz das Faust-Gastspiel „Werther!“ mit Philipp Hochmair. Zudem kommt für eine Kindervorstellung am Samstag, 18. Dezember, um 16 Uhr „Das kleine Gespenst“ ins Theater.

Die Bühne im Hof öffnet am Samstag, 18. Dezember, um 19.30 Uhr mit einem Weihnachtskonzert von Drew Sarich und dem „Endwerk Orchester“. Darüber hinaus beehrt die Bühne im Hof am Sonntag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr das Schweizer Kabarettduo „Ohne Rolf“, das gerade beim Kabarettgipfel begeisterte.

Im Festspielhaus erwartet das Publikum am Freitag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr ein Abend im Advent mit Peter Simonischek sowie den Blechbläsern von Federspiel und den Academy Singers. Ausseer Musik ist am Samstag, 18. Dezember, um 18 Uhr zu hören.

Das Cinema Paradiso hat wieder täglich für Publikum geöffnet, bietet Filmhighlights wie „House of Gucci“, „Respect“ oder „Spencer“ sowie das Bilderbuchkino als Weihnachtsedition am Sonntag, 19. Dezember. Ab Freitag, 17. Dezember, ist dann auch die Cinema-Bar mit weihnachtlichen Getränke-Specials geöffnet.

Mit Kinderliedermacher Bernhard Fibich kehren am Samstag, 18. Dezember, auch ins VAZ St. Pölten die Veranstaltungen zurück. Er bringt Advent- und Weihnachtslieder. Das Europaballett zeigt ab Freitag, 17. Dezember, noch fünfmal im Dezember „Nussknacker und Mausekönig“ im Theater des Balletts.

Im Schloss Viehofen findet am Mittwoch, 22. Dezember, ein Benefizkonzert für das Kinderdorf Pöttsching mit österreichischen Musikern statt. Dieses wird auch online live übertragen. Mehr auf linktr.ee/Weihnachtsbenefiz .

Das Museum Niederösterreich weitet in der Weihnachtszeit seine Öffnungszeiten aus: „Ein Besuch im Haus der Geschichte und im Haus für Natur verkürzt die Wartezeit auf das Christkind. Daher freuen wir uns, dass wir wieder aufsperren können, um einen unterhaltsamen und sicheren Kulturgenuss mit zusätzlichen Öffnungszeiten und Weihnachtsaktionen bieten zu können“, so Geschäftsführer Matthias Pacher.

Am Montag, 20. Dezember, wird bis 17 Uhr geöffnet, am 24. Dezember bis 13 Uhr, da erwartet alle Kinder und Jugendlichen ein Weihnachtsgeschenk, solange der Vorrat reicht: Anlässlich der Sonderausstellung „I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ gibt es einen Erima-Fußball mit Museum-NÖ-Logo.