BASOP/BAfEP: St. Pöltner Lehrertheater auf Kaiser's Spuren

Die Lehrertheatergruppe Logomotiv der BASOP/BAfEP tritt wieder im ehemaligen Forum-Kino auf. Das Ensemble bringt „Kaiser Joseph II und die Bahnwärterstochter“ von Fritz von Herzmanovsky-Orlando unter der Regie von Heidi Leppich mit Witz, Spaß und Live-Musik auf die Bühne. Das Stück haben Heidi Leppich und Alois Staflinger musikalisch ergänzt. Aufführungen gibt es am 21., 22., 25., 28. und 29. April, 5. und 6. Mai jeweils um 19.30 Uhr sowie am 3. Mai um 18 Uhr. Karten gibt es in der Buchhandlung Schubert und in der BAfEP/ BASOP.

Darum geht es:

Im Jahr 1786 bereist Kaiser Joseph II mit der Eisenbahn inkognito das Land und macht Halt auf 2.817 Fuß Seehöhe im idyllischen Wuzelwang am Wuzel. Dort findet er Gefallen an der Bahnwärterstochter Innocentia. Deren Vater, ein kaiserliches Bahnorgan, und seine wildernden Gefährten begegnen dem feinen fremden Herrn mit Misstrauen. Einem weiteren Zug entsteigen eine höchst seltsame Hofgesellschaft und ein Mörder auf sommerlicher Erholungsreise. Es kommt zu Raufhändeln, Attentaten, Attentatserrettungen und einer überraschenden Wende in der Geschichte der Eisenbahn.

