„Für die Autofahrer ist bald das Schlimmste vorbei“, hat Christian Groissmaier schon einmal eine gute Nachricht für die Fahrzeuglenker. Noch bis September liegt aber der Europaplatz immer wieder offen – das Herzstück des Stadtverkehrs, über das bis zu 44.000 Fahrzeuge täglich brettern. Denn darunter laufen bis zu hundert Jahre alte Wasserrohre, die nun ersetzt werden. „Der Austausch gleicht einer Operation am offenen Herzen der Stadt“, erläutert Groissmaier. Er ist als Einbautenkoordinator so etwas wie der Chefchirurg. Mit einem dicken, gelben Ordner voller Pläne behält er die Übersicht über die derzeit heikelste Baustelle der Stadt. Die NÖN nimmt er nun mit an den Operationstisch.

Bei einem Fehler steht Innenstadt unter Wasser

Selbst bei geübten Autofahrern lässt der Kreisel den Adrenalinspiegel steigen. „So richtig auskennen tut sich da niemand“, glaubt auch Groissmaier. Das merkte er spätestens bei der Planung der Baustellen in diesem Jahr. Unter dem Asphalt winden sich dort über 1.000 Meter an alten Wasserrohren. „Sollte etwas schiefgehen, steht die ganze Innenstadt binnen Minuten unter Wasser“, erklärt Groissmaier. Daneben laufen Kanal, Gasleitung, Hoch- und Niederspannungsleitung, Telefon- und Glasfaserkabel sowie dick isolierte Rohre der Fernwärme. All das muss trotz des Eingriffs funktionieren und genau das macht es so schwierig.

Er hat bei den Einbauten den Überblick: Christian Groissmaier kennt jedes Rohr und jede Leitung unter dem Europaplatz. Gruber-Dorninger, Gruber-Dorninger

Zusätzliche Herausforderung sind die archäologischen Arbeiten. Römerstraße, Sichelspital, Barbarakapelle und der alte Friedhof garantieren nahezu historische Funde. „Stadtarchäologe Ronald Risy und sein Team leisten hier hervorragende Arbeit, auch wenn ich im Hinblick auf den Zeitplan manchmal froh bin, wenn sie nicht zu viel finden“, scherzt Groissmaier. Zuletzt wurden in der Nähe des Möbelhauses zwei Skelette entdeckt, vor dem Gebäude der ehemaligen Bawag nur vier Gräber. Weniger als erwartet.

Für Staus sorgen derzeit mehr die Arbeiten um den Europaplatz. Etwa wegen einer Sperre der Josefstraße. Vom Schulring Richtung Süden sollte sie Ende der Woche wieder offen sein. Das Stück Richtung Linzer Tor bleibt bis Ende August gesperrt.

Wettbewerb für den großen Umbau läuft

Weiter geht es mit den Baustellen am Europaplatz in der Nähe des XXXLutz. Wenn im September aber der Untergrund gerichtet ist und „für die nächsten 30 Jahre nicht mehr aufgemacht werden muss“, dann war das für den Verkehrsknotenpunkt erst die Aufwärmrunde. In den nächsten beiden Jahren wird die Oberfläche des Herzstücks komplett neu gestaltet. Der Springbrunnen in der Mitte des Kreisverkehrs muss weichen für eine große Kreuzung mit nur einer Ampel – und ohne Kreisel.

„Dadurch wird zwar das Verkehrsaufkommen nicht weniger, jedoch steigen Übersichtlichkeit und Sicherheit“, so Groissmaier. Mehr werden auch die Flächen, die dann für Grün sowie Fußgänger- und Radwege zur Verfügung stehen sollen. Ein kleiner Teil der Radachse wird bereits in der Linzer Straße Richtung Stockingerbrücke errichtet. Für die Gesamtgestaltung ist gerade der Wettbewerb ausgeschrieben.

Und was ist mit der Prandtauer-Statue? Für Groissmaier ist Prandtauer mit Munggenast der Baumeister, der St. Pölten gestaltet hat. „Es ist nicht nur Gebot, sondern Pflicht, ihm ein Denkmal zu setzen.“