Lilienhof St. Pölten: Ankunftszentrum der Caritas als Zufluchtsort

Werbung

Ein sicherer Hafen nach einer meist turbulenten und gefährlichen Flucht – das ist der Lilienhof St. Pölten. Täglich kommen Menschen an und werden von der Caritas versorgt. Im Lilienhof ist es bei unserem Besuch trügerisch still, doch wer genau hinschaut und hinhört, merkt, welche Schicksale sich gerade in den alten Mauern abspielen: müde Erwachsene und Kinder, die an einem vorbeihuschen, Helfer, die durch die Gegend wuseln, und Wortfetzen auf Ukrainisch, die hinter verschlossenen Türen hervordringen.

Aber die Stimmung ist nicht hektisch, nicht angespannt. Sondern einladend und ruhig. Die bodenständige Einrichtung und der große Garten heißen die Schutzsuchenden willkommen, genauso wie die vielen Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen. „Die Menschen, die hier ankommen, wurden aus ihrem Alltag gerissen“, erklärt Generalsekretär Christoph Riedl, „vor Kurzem waren sie noch im Fitness-Studio und plötzlich sind sie Kriegsflüchtlinge.“

„Die Menschen, die hier ankommen, wurden aus ihrem Alltag gerissen“

Im Jänner hat die Caritas einen Teil des Lilienhofs in Stattersdorf erworben, um längerfristig ein Zentrum für Menschen mit psychischen Problemen zu errichten. Bis März waren dort in einer Zwischennutzung syrische, afghanische und somalische Geflüchtete untergebracht. Aushänge auf Farsi und Arabisch neben denen auf Ukrainisch erinnern noch daran. Jetzt ist der Lilienhof rein zur Anlaufstelle für Menschen aus der Ukraine geworden. Für die meist jungen Frauen mit Kindern gibt es 80 Betten auf 27 Zimmern. Den ganzen Tag über können sich die Menschen nach den Strapazen ihrer Flucht stärken. Dafür stellen die Bäckerei Hager und Spar Mohr Lebensmittel zur Verfügung. Die Hauptmahlzeiten kocht das Schauspiel am Rathausplatz.

„Menschen wollen zurück in ihre Heimat“

Für die Kleinen gibt es Spielsachen und viel Platz, um sich drinnen und draußen auszutoben. Gleich beim Eingang liegt auf einem Tisch ein Heft. In krakeligen Buchstaben, die aus einer Hand stammen, die die lateinische Schrift vielleicht noch nicht so beherrscht, steht auf einer ganzen A4-Seite immer wieder der Satz: „Es ist schön.“

Mehr Trubel herrscht in dem Raum, wo die Registrierungen erfolgen. Hier nimmt die Polizei die Daten auf, hier wird die Zimmerverteilung koordiniert und hier arbeitet Wladimir Agranat. Er ruft den ganzen Tag Personen durch, die Quartiere zur Verfügung stellen. 4.000 Angebote sind das momentan. Bis vor zwei Monaten studierte Agranat im Master Biotechnologie, „aber als der Krieg angefangen hat, habe ich mich einfach nicht mehr auf Patentrecht konzentrieren können.“

Die Menschen kommen vom Lilienhof bereits nach ein paar Tagen in eine langfristige Unterbringung. Rund 150 Personen haben so ein neues Zuhause gefunden. Wobei: „Es ist ein Zwiespalt. Die Menschen wollen zurück in ihre Heimat. Aber sie müssen sich auch hier ein Heim finden.“ Am meisten Hilfe bringen Geldspenden, erzählt Riedl. Für sinnvolle Sachspenden gibt es die Website wirhelfen.shop . Und für Ehrenamtliche f üreinand.at .

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.