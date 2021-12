St. Pöltner Gastro ist für die Zukunft gerüstet

Bis Freitag, 17. Dezember, heißt es für Gastronomie und Hotels noch abwarten, dann dürfen auch sie wieder öffnen. Die St. Pöltner Gastroszene nutzte die Möglichkeit von Lieferung und Abholung, oft nicht wegen der Wirtschaftlichkeit, sondern für ihre Gäste.

Vinzenz Pauli: Über 40 Kilo Sushi-Reis im Lockdown

Das Fine-Dining-Restaurant Aelium musste nur wenige Wochen nach der Eröffnung aufgrund des Lockdowns wieder schließen. Betreiberin Elena Rameder betont: „Wir wollten nicht untätig herumsitzen, sondern im Gespräch bleiben. Daher boten wir Speisen zum Abholen an. Das war ok.“

Über 40 Kilo Sushi-Reis hat Koch Werner Punz im Vinzenz Pauli während des Lockdowns verarbeitet. Die Spezialität aus Japans Küche sei heiß begehrt und mache den Gästen die Lockdownzeit erträglich. Ab dem Wochenende ist das Lokal wieder bestens gebucht.

Wegen seines Personals und der Gäste ist Andrea Zanetti vom Dolce Vita froh, dass er wieder aufsperren kann, „wirtschaftlich bringen die Tage nichts“. Er ist überzeugt, dass er draufzahlen wird.

Obwohl die Lokale um 23 Uhr schließen müssen, wird es im Dolce Vita ein Gala-Dinner zu Silvester geben. „Wir schauen positiv in die Zukunft. In eine Zukunft, in der unsere Vertreter in der Wirtschaftskammer hoffentlich ein wenig mehr für uns herausholen.“

„Wir starten mit vielen Reservierungen, aber die Weihnachtsfeiern sind weg.“ Otto Raimitz vom Schauspiel

Brigitte und Leo Graf setzten im Lockdown auf Lieferung und Abholservice. Gerhard Weber

Auch Brigitte Graf vom Gasthof Graf hält das Aufsperren kurz vor Weihnachten für einen Tropfen auf den heißen Stein. Selbst wenn jetzt die eine oder andere kleine Weihnachtsfeier abgehalten werden kann: „Das Weihnachtsgeschäft in der Gastronomie ist gelaufen. Für die allgemeine Stimmung ist es aber unheimlich wichtig, dass nach dem Handel auch wir wieder aufsperren dürfen“, ist sie überzeugt.

Froh, dass er zumindest vor Weihnachten wieder aufsperren kann, ist Gastronom Otto Raimitz. „Wir starten mit vielen Reservierungen, aber die Weihnachtsfeiern sind weg“, ärgert er sich. Wegen der Stornierungen fehlen seinen Betrieben wie dem Schauspiel insgesamt 1,2 Millionen Euro.

Auch Walter Jahn vom Cityhotel D&C ist verärgert: „Es ist ,nett‘, dass wir wieder aufsperren dürfen – aber wirtschaftlich hilft uns das als Business-Hotel kein bisschen weiter.“ Das gute Geschäft mit den Weihnachtsfeiern im Dezember sei weg.

Mit den geschlossenen Hotels hat auch Styx Naturcosmetic einiges an Umsatz verloren. „Wir konnten das aber gut mit dem Online-Handel kompensieren“, sagt Firmenchef Wolfgang Stix. Dort gab es ein Plus von „weit über 100 Prozent“.