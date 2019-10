Was vor acht Jahren im Egon, begann, führt Jürgen Schwarz, Roman Voglauer, Peter Mühlbauer und Martin Himmel von Nucleus Mind nun für ein 88.6-Unplugged-Konzert nach Wien. Als Puls-4-Musiktipp erwartet sie nicht nur eine Vielzahl an Ausstrahlungen, sondern auch ein außergewöhnliches Konzert.

Ganz in der Manier des „88.6 Unplugged Sonntags“ spielt Nucleus Mind diesen Auftritt ohne Verstärker. Das bedeutet also: Nur die Stimme des Lead-Sängers Jürgen Schwarz und die Instrumente der Bandmitglieder. Das ist aber kein Problem für die Acoustic-Indie-Pop-Band, denn sie überzeugt am liebsten durch einzigartige Sounds und Texte.

Diese Texte, welche Jürgen Schwarz auf Deutsch schreibt und dann mit Hilfe seines Bandkollegen Roman Voglauer ins Englische übersetzt, thematisieren vielschichtige Gefühlswelten und tiefe Emotionen. Anfangs wurde ganz klassisch in der Garage geprobt, doch bald folgten zahlreiche Gigs in St. Pöltens Abendlokalen.

„Wir sind so ziemlich überall aufgetreten“, stellt Schwarz lachend fest, „ob am Ratzersdorfer See, im Freiraum oder im Club 3, wir waren dort.“ Zukünftig werden die Bandmitglieder auch die Bühnen der Addicted to Rock Stadtbahnbögen zur Liste ihrer Locations zählen können.