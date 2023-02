St. Pöltner Pater zur Fastenzeit: „Verzicht bringt auch Klarheit“

„Fasten hat in der heutigen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Doch liegt zurzeit der Fokus auf körperlicher Fitness“, ist Pater Lucjan Hozer überzeugt. Beim Fasten gebe es laut dem Pfarrer der Franziskanerkirche jedoch weit mehr Aspekte zu berücksichtigen.

Für den Geistlichen sei Fasten ein Bestandteil seines Lebens. Der religiöse Aspekt stehe dabei für ihn als Christ im Vordergrund. „Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Fasten bedeutet für mich daher, aus Liebe zu Jesus auf etwas zu verzichten“, erklärt Hozer. Obwohl Fasten für ihn immer mit Zurückstecken einhergehe, sei dies nicht negativ zu bewerten.

Viel mehr bringe Verzicht auch Klarheit: „Wenn man bewusst in der Fastenzeit auf etwas verzichtet, entsteht Platz, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Man wird merken, was wichtig ist und was nicht. Auch, dass man mit weniger genauso zufrieden und dankbar sein kann“, erzählt er aus eigener Erfahrung. Der bewusste Verzicht spiegle daher den Gegenpol zum Überfluss und zur Übersättigung wider.

In der Gemeinschaft der Franziskaner bedeute die 40-tägige Fastenzeit die kollektive Vorbereitung auf das große Osterfest. „Dazu gehören gemeinsames Essen und geistiges Fasten. Das heißt, mehr Zeit für das Gebet einzuplanen und seine Gedanken und Worte bewusster zu wählen“, informiert Hozer. Zusätzlich will er die Zeit vor dem Computer einschränken und Prioritäten neu setzen.

