Vier Stunden länger pro Tag werden die Lup-Busse ab dem nächsten Jahr unterwegs sein. Im ersten Halbjahr 2021 sollen die Fahrzeiten der Linien 1 bis 9 ausgeweitet werden. Der aktuelle Takt bleibt gleich, jedoch können die St. Pöltner montags bis samstags abends bis 22.30 Uhr mit dem Lup fahren. Sonntags ist ein Betrieb bis 20.30 Uhr angedacht. 350.000 Kilometer pro Jahr soll der Lup dann zusätzlich zurücklegen.

„Seit Einführung des Lup 2007 hat sich die Anzahl der Fahrgäste verdoppelt. Mittlerweile gibt es 13 Linien“, erklärt Bürgermeister, Matthias Stadler. Da die Fahrgastzahlen stetig steigen, brauche die Landeshauptstadt ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz. Vor allem die Mitarbeiter des Universitätsklinikums und des Handels sowie die Pendler hätten auf eine Verlängerung der Betriebszeiten gepocht. „Auch die Gastronomie und ihre Kunden profitieren von der Erneuerung“, meint Stadler.

Zusätzliche Kosten von rund einer Million Euro

Die Erweiterungen wird in etwa eine Million Euro pro Jahr kosten. Land und Bund zahlen jeweils bis zu 1,6 Millionen Euro für den Lup-Betrieb dazu. Die restlichen Kosten hat die Stadt zu tragen.

Der Gemeinderat wird nun den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)mit der Umsetzung beauftragen. Erste Gespräche mit den Betreibern Dr. Richard und Zuklin Bus laufen bereits. Das fertige Konzept wird erneut vom Gemeinderat abgesegnet und der neue Fahrplan im ersten Halbjahr 2021 in Kraft treten.

„Für uns ist eine weitere Stärkung des öffentlichen Verkehrs in der Landeshauptstadt eine Herzensangelegenheit, die Hand in Hand geht mit einer positiven Entwicklung des Gesamtsystems Öffentlicher Verkehr“, plädiert Karin Zipperer, vom Verkehrsverband VOR. „Es wäre wünschenswert, das Verkehrssystem auch in Zukunft weiter auszubauen, sodass auch Umlandsgemeinden die Vorteile öffentlicher Verkehrsmittel nutzen können“, ergänzt der Bürgermeister.