Shoppen: Das stand am Freizeitprogramm einer 16- und 17-Jährigen. In einem Bekleidungsgeschäft in der Brunngasse steckten die beiden am Donnerstag je ein Stück Oberbekleidung in ihre Taschen und verließen - ohne zu bezahlen - das Geschäft. Dabei wurden sie jedoch beobachtet. Die Mädchen mussten die Waren zurückgeben; dafür durften sie aber eine Anzeige mitnehmen.