Es sieht gut aus für die Barockfestival Saison 2021, die geplanten Öffnungsschritte im Kulturbereich erlauben es, dass das Festival am Samstag, 5. Juni, in der Ehemaligen Synagoge startet. Bis jetzt hat die künstlerische Leiterin Caroline Berchotteau an das Festivalmotto „Believe in Magic“ geglaubt und nichts unversucht gelassen, das Barockfestival 2021 auf die Bühnen der Stadt zu bringen: „Ich bin so froh, endlich wieder Künstlerinnen und Künstler von internationalem Format in St. Pölten spielen zu hören, mit ihnen zu lachen und zu plaudern und dem Publikum unvergessliche wie unbeschwerte Konzertabende zu bereiten.“

À propos unbeschwert: Damit die Konzertabende so virus-sicher wie möglich genossen werden können, wurden einige Vorkehrungen getroffen. Das Kartenkontingent ist reduziert, allerdings werden alle Konzerte doppelt gespielt – um 18 und um 20 Uhr. Um eine bessere Planbarkeit zu garantieren, sind nur Einzelkarten zum Einheitspreis und mit Reservierungspflicht erhältlich.

Und es gibt diesmal nur einen Spielort der genug Platz bietet: die Ehemalige Synagoge. Ausnahme ist „Der Reigen – ein überaus schönes Lied vom Tod“, um 19.30 Uhr in der Bühne im Hof.

Den Auftakt machen am Samstag, 5. Juni, „Supersonus“ rund um Nyckelharpa-Spieler Marco Ambrosini. Bis einschließlich Samstag, 19. Juni, stehen neun Konzerte am Programm. Reservierungen sind bereits möglich. Alle Informationen unter barockfestival.at

Das Programm