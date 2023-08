Zauber-Paar nimmt Geschlechterrollen aufs Korn

Sie sammelt Joker, er sammelt Kartendecks. Franziska Kronsteiner und Hermann Rauschmayer haben einander gefunden bei einem Treffen der „Magischen Zehn“ in St. Pölten und es hat sofort gefunkt. Am 28. September präsentieren die beiden ihre erste abendfüllende Show „Die etwas schräge Zaubershow“ im Freiraum.

Der St. Pöltner Hermann Rauschmayer war lange mit einer Agentur für Werbung und Multimedia selbstständig. Die Corona-Pandemie war jedoch einschneidend. „Es ist viel weggefallen und ich hatte viel Zeit.“ Also begann er damit, erste Zaubertricks mit Karten einzustudieren. „Mich hat die Faszination dann nicht mehr losgelassen und ich bin zum Zauberverein ,Die magische Zehn' gegangen“, sagt Rauschmayr. Trotzdem war er unsicher - bis er Franziska Kronsteiner kennenlernte. Seitdem hat sich der Fokus auf die Zauberei verlagert.

Kronsteiner schlichtete vor neun Jahren ihre Decks, aus denen sie die Joker für ihre Sammlung aussortiert hatte, und überlegte, was sie damit tun könnte. So kam sie zur Zauberei. Der Grundstein war gelegt. Die gelernte Kindergärtnerin zeigte ihre Kartentricks im Freundeskreis und auch im Kindergarten gab es Tricks für die Kinder. „Meine Gruppe hat immer gedacht, alle Kindergärtnerinnen können zaubern“, so Kronsteiner. Seit eineinhalb Jahren arbeitet sie hauptberuflich als Zauberin. Sie ist Mitglied der Zauberfreunde Steyr. Ein Klubausflug brachte sie zur Magischen Zehn und ihrem Zauber-Partner.

Gemeinsam nehmen sie auf der Bühne Rollenbilder auf die Schaufel. „Es ist noch heute so, dass in den Köpfen nicht Frauen die Zauberer sind, sondern die Assistentinnen“, sagt Kronsteiner. Seit die beiden zusammen sind, glaube jeder auf den Kongressen, dass Rauschmayr der Zauberer sei. Die beiden begegnen diesen Vorurteilen mit Humor. So schlüpft Rauschmayr auch einmal in die Rolle der Assistentin „Horst“.

Dank der Erfahrung als Einzelkünstler war das Programm rasch zusammengestellt. Fertig sei so ein Programm aber nie, es werde immer wieder adaptiert. „Bei uns spielen nicht nur Tricks und Effekte eine Rolle, sondern auch der Rahmen mit den Geschichten dazu“, sind sich die beiden einig. Im Steampunk-Stil mit zum Großteil selbst hergestellten Requisiten geht es auch schon mal provokant zu. Die Abendshow ist deshalb bewusst erst ab 16 Jahren. Beide bieten aber auch Kindershows an. „Die etwas schräge Zaubershow“ von der „Queen of Hearts“ und „der Eduard“ dauert zwei Mal 50 Minuten mit einer Pause. Karten für die Show im Freiraum gibt es bereits.