Nach zwei Jahren Pandemie: SPÖ marschiert am 1. Mai

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

Der prächtige Maibaum am St. Pöltner Rathausplatz steht schon seit Donnerstag. Heute fand nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder der Mai-Aufmarsch der SPÖ statt. Es herrschte Aufbruchstimmung, über 1.000 Menschen folgten dem Aufruf. „Es war fast befreiend, wieder marschieren zu können, und, geschätzte Genossinnen und Genossen, ihr habt es nicht verlernt", freute sich Bürgermeister Matthias Stadler und betonte weiter: „Viele Themen haben in der mehr als 130-jährigen Geschichte der Maiaufmärsche nichts an ihrer Aktualität verloren – sie präsentieren sich nur in neuem Gewand.“

Foto: Schuster

Auch mit Kritik sparten die Roten nicht. Im Vordergrund stand die steigenden Kosten für Lebensmittel, Energie und Mieten oder Pflege und Gesundheit. „Zu wenig, zu spät, zu zögerlich, das ist das Markenzeichen von Türkis-Grün in allen Bereichen“, so SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl. Schon in der Pandemie sei das ein Problem gewesen und das sei es auch jetzt bei der Inflation. Die Bundesregierung sei vielmehr mit sich selbst als mit den Nöten der Bevölkerung beschäftigt. Stadler wünscht sich deswegen wieder "eine rote Handschrift".

Neben dem politischen Hintergrund gab es auch ein großes Rahmenprogramm mit Musik von den Ridin' Dudes und Musikkapellen aus der Umgebung, Maibaumkraxlern, Hüpfburg sowie Go-Karts und ARBÖ-Zwei-Rad-Simulator.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.