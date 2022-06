Heute startet in St. Pölten die Action im Zirkus Pikard

Werbung

„Uuund Äktschn" - so der Titel des neuen Programms des Zirkus Pikard, angelehnt an die vielen Hits aus Musicals, zu denen performt wird. Heute um 17 Uhr startet die erste Show am Areal der ehemaligen Kopal-Kaserne.

Zu den zwölf Artisten vom letzten Jahr kommen vier neue hinzu. „Nach zwei herausfordernden Pandemiejahren haben wir uns gedacht: Jetzt erst recht! Denn wir hatten mit Abstand das beste Publikum in einer noch nie dagewesenen, schwierigen Zeit. Dafür wollen wir uns heuer mit einem fulminanten Programm bedanken", freut sich Zirkusdirektor Alexander Schneller auf die kommende Show.

Daher sei das Ensemble mit 16 Künstlerinnen und Künstlern aus zehn Nationen diesmal besonders groß und vielfältig. Die Vielfalt zeigt sich auch im Alter: Der jüngste Artist ist 13 Jahre jung, der älteste über 60 Jahre alt. "Und er wird alle mit seiner Drahtseil-Nummer begeistern“, so Schneller.

Jongleure, Ponies und Akrobatik

Neben Akrobatik am Boden und in der Luft sowie spannungsgeladenen Jonglagen ist auch Clown Rumba wieder mit von der Partie. Für tierisches Vergnügen sorgen die sechs Zirkusponies.

Für dringende Bedürfnisse steht ein komplett modernisierter Toilettenwagen zur Verfügung. „Außerdem haben wir einen neuen Souvenirwagen, an dem es neben unseren nachhaltigen Taschen aus alten Zirkusplanen nun auch in Österreich produzierte T-Shirts, Stofftiere und Porzellantassen mit unserem Logo zu erwerben gibt“, erzählt der Zirkusdirektor.

Termine 2022

Mariazellerstraße 180/Areal ehem. Kopalkaserne

09. Juni: 17 Uhr

10. Juni: 17 Uhr

11. Juni: 17 Uhr

12. Juni: 10.30 Uhr und 17 Uhr

16. Juni: 17 Uhr

17. Juni: 17 Uhr

18. Juni: 17 Uhr

19. Juni: 10.30 und 17 Uhr

23. Juni: 17 Uhr

24. Juni: 17 Uhr

25. Juni: 17 Uhr

26. Juni: 10 Uhr und 17 Uhr

30. Juni: 17 Uhr

1. Juli: 17 Uhr

2. Juli: 17 Uhr

3. Juli: 10.30 und 17 Uhr







