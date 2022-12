Spürnasen auf Spurensuche

Werbung

Erst weiß der Pudel Paul nicht so recht, was seine Aufgabe ist. Er schnuppert am Boden, bis er die Geruchsspur entdeckt. Jetzt weiß er, worum es bei dieser Übung geht! Flott folgt er der Spur und schon hat er die „vermisste“ Person gefunden.

„Mantrailing ist Nasenarbeit für die Hunde. Dabei müssen sie den Geruch finden, der zur vermissten Person gehört“, erklärt Hundetrainer Roland Stumfoll von 4Pfoten auf RichtigerSpur. Für das Training braucht es immer zwei Menschen: Eine Person führt den Hund, die andere legt eine Geruchsspur aus getragener Kleidung und versteckt sich. Wichtig ist auch, dass diese Person eine Belohnung für den Hund mit sich trägt – die Suche soll sich ja auch auszahlen. Zusätzlich unterstützt Trainer Roland Stumfoll das Team.

Wichtig ist, dass der Hund ein eindeutiges Signal bekommt, dass die Spurensuch-Arbeit nun losgeht. Dafür wird die Leine vom Halsband gelöst und stattdessen an das Brustgeschirr gehängt. Dann darf der Hund den Weg vorgeben. Die äußeren Bedingungen können die Arbeit erschweren oder auch erleichtern. „Bei feuchtem Wetter können die Hunde die Gerüche besser aufspüren. Ganz schwierig ist es auf Untergründen wie Asphalt, wo die Geruchspartikel nur schlecht hängen bleiben“, erklärt Stumfoll.

Hund „Taro“ übt sich ebenfalls im „Mantrailing“. Dadurch soll er lernen, besser mit fremden Menschen umzugehen. Für ihn ist bei der Spurensuche vor allem wichtig, dass er nicht abgelenkt wird.

Die Nasenarbeit ist für die Hunde anstrengend. Nach je zwei Durchgängen dürfen sie sich über ausgiebige Streicheleinheiten freuen und sich auf den Weg nach Hause machen.

