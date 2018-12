Wenn die Sängerinnen und Sänger des Ensembles „The Christmas Gospel“ sowohl am Anfang als auch zum Ausklang des Konzertes ihre glasklare Stimme bis in die höchsten Register erhoben, ging regelrecht ein Schauer durch das Publikum. "Das ist der Geist des Gospel" – ist eine oft gehörte Meinung zur Darbietung von „The Christmas Gospel“.

Unter der Leitung von Big John Whitfield, der vor Jahren seinen Lebensmittelpunkt von Oklahoma City/USA über Griechenland nach Wien verlegt hat, wusste das Ensemble mit drei weiblichen und zwei männlichen Stimmen zu überzeugen.

Bereits über 500 Konzerte

Gospel – Klassik und moderne Soulballaden – Gefühl und Temperament vereinigte sich hier zu einem faszinierenden Erlebnis. Die unterschiedlichen Erfahrungen, die The Christmas Gospel auf der Bühne sammelte sowie ihre bekannte glückliche Hand bei der Auswahl seiner Sängerinnen und Sänger lassen uns nach über 500 Konzerten in den Jahren 2000 bis 2018 in Deutschland und Österreich bei der aktuellen Tournee von The Christmas Gospel ausverkaufte Kirchen und Konzerthallen erwarten.



Es war ein Konzert – aber die Atmosphäre der berühmten Gottesdienste der Black Churches ließ das Publikum am Sonntag zu einem Teil der „Community“ werden.